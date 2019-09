Chiara Ferragni: “Voglio un secondo figlio”/ La richiesta dopo Leone: Fedez intanto…

Voglia di una seconda maternità per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale più famosa nel nostro paese, sta trascorrendo qualche giorno a Capri in compagnia di un nutrito gruppo di amici. Come ben sapete infatti, proprio il marito Fedez è attualmente impegnato con un reality show che presto vedremo sulla piattaforma streaming di Amazon Video. In una delle sue storie condivise su Instagram, la regina delle influencer appare molto sorridente e raggiante con in braccio una bambina, e il suo commento non lascia spazio a dubbi: “Voglio un altro bambino”, si legge. Dopo aver letto le sue parole, i numerosissimi estimatori sperano già in una sorellina per il piccolo Leone. Proprio mentre si godeva il sole sull’isola campana, Chiara è stata avvicinata da una sua ammiratrice che le ha chiesto di posare in compagnia di sua figlia in braccio. La Ferragni è stata più che felice di esaudire il suo desiderio. E così, ha preso la piccola sulle ginocchia, scherzato per parecchio tempo con lei, e poi si è fatta fotografare e ha condiviso lo scatto sul suo profilo ufficiale. Immediatamente le immagini hanno infiammato la fantasia dei seguaci della Ferragni, attenti ad ogni minuscolo avvistamento di pancino sospetto.

Chiara Ferragni vuole il secondo figlio

In attesa di scoprire quando Chiara Ferragni e Fedez avranno intenzione di mettere in cantiere il secondo figlio dopo Leone, l’imprenditrice digitale si gode il suo successo. Il docufilm sulla sua vita “Unposted”, sta ottenendo risultati davvero incredibili. Francesco Melzi d’Eril è il produttore dell’opera e, intervistato da Rolling Stone ne ha svelato alcuni dettagli. Chiara Ferragni, secondo lui, è l’unica possibile diva in un mondo sempre più modesto. “La qualità non è morta per colpa di Chiara. Anzi, lei ha riempito un vuoto: è riuscita a creare un universo basato sulla condivisione della propria esistenza, che tra l’altro ha molta attrattiva sui ragazzi. Le faccio un esempio: mia figlia Anna ha 12 anni. Non la sento parlare di attori, attrici, cantanti. L’unico personaggio pubblico di cui si interessa è Chiara. E così le sue amiche”. Il produttore aveva sentito il nome della Ferragni circa sei anni fa, dal suo amico Lapo Elkann: “Mi parlava di questa ragazza che aveva sbancato sui social. Poi l’ho vista dietro le quinte, da Fazio, tempo dopo. Io ero lì per accompagnare Luca Marinelli. Infine ci siamo conosciuti 15 mesi fa per fare questo documentario”.

