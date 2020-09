Chiara Ferragni “Willy ammazzato da un gruppo di 4 fasci”/ “Il problema lo risolvi..”

Chiara Ferragni ricorda Willy e prende una posizione durissima nei confronti delle persone che hanno ucciso il ragazzo massacrandolo di botte. La moglie di Fedez punta il dito contro la cultura fascista e lo fa pubblicando sul proprio profilo Instagram un post pubblicato dalla pagina @spaghettipolitics: “Willy Montero, italiano di 21 anni dalla pelle nera, è stato ucciso da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci”, si legge nel post. “I giornali si sono prodigati a estremizzare l’avvenuto in due modi: umanizzando gli aggressori («bravi ragazzi») e mettendo tutta la colpa sulle arti marziali che praticavano. I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo e sulla cultura predominante nella vita di queste persone. Addirittura c’è chi si propone di ‘eliminare queste arti marziali’ per risolvere il problema”, si legge ancora nel post che Chiara ha deciso di condividere sul proprio profilo social mostrandolo a quasi 21 milioni di followers.

CHIARA FERRAGNI: “IL PROBLEMA LO RISOLVI CANCELLANDO LA CULTURA RAZZISTA”

Il post di Spaghetti Politics, pubblicato anche da Chiara Ferragni, nella parte finale, pone l’accento su quella che dovrebbe essere la soluzione affinchè tragedie del genere non accadano più. «Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m…a, non cancellando il mezzo tramite cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione, qualcosa che manca in questo paese», si legge ancora nel post. Anche Fedez ha espresso il proprio dolore per la tragica scomparsa di Willy esprimendo tutta la sua vicinanza alla famiglia.





