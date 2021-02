Chiara Francini e la malattia/ “L’eritema pudico mi ha perseguitato per anni..”

Chiara Francini oggi sarà ospite a Domenica In per presentare il suo nuovo film

Siamo abituati a vederla bellissima, esplosiva sui social e anche sul palco dei teatri di tutta Italia e sul set, ma Chiara Francini è anche una donna molto solare e allo stesso tempo riservata e, infine, anche molto timida. Lei stessa ha rivelato che sul palco approfitta delle maschere che indossa e che le permettono di tenere tutto sotto controllo, ma in alcuni casi non è così, non nella vita privata dove da sempre ha dovuto fare i conti con la sua timidezza e, in particolare, con quello che il suo dottore ha etichettato come “eritema pudico” ovvero il momento in cui il collo e il viso si infiammano proprio per via della sua timidezza o quando una situazione sfugge al suo controllo tanto che per non peggiorare le cose ha deciso di evitare le situazioni critiche. Oggi Chiara Francini sarà sul palco di Domenica In per presentare il suo nuovo film in coppia con Laura Chiatti e siamo sicuri che l’eritema non si manifesterà, a meno che non si parli della sua vita privata.

Chiara Francini malata? “L’eritema pudico mi ha perseguitato per anni..”