Chiara Giordano, chi è ex moglie di Raoul Bova e perché si sono lasciati/ I figli Alessandro Leon e Francesco

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova: la ricostruzione della loro storia d’amore

Raoul Bova è forse tra gli attori più amati e seguiti dal pubblico italiano; della sua carriera i traguardi sono ampiamente noti, ma nel tempo hanno acceso la curiosità degli appassionati anche le sue dinamiche sentimentali. L’attore è attualmente impegnato con Rocio Munoz Morales, alla quale è legato dal 2013. L’attuale relazione è però nata alcuni mesi dopo la rottura con la donna che forse rappresenta il suo primo amore: Chiara Giordano.

Chiara Giordano e il suo ex marito Raoul Bova si sono conosciuti negli anni ’90, arrivando al grande passo del matrimonio nel 1997. Ai tempi la donna era ancora giovanissima – 23 anni – quando al primo incontro è scattato il colpo di fulmine. “A un certo punto ho iniziato a ballare il meneito; Raoul credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava solo alla sua laurea. Eravamo semplici…“. Queste le parole della donna in una vecchia intervista a proposito del primo incontro con il suo ex marito, Raoul Bova.

Dopo il matrimonio celebrato nel 1997, Chiara Giordano e Raoul Bova hanno rafforzato ulteriormente il loro rapporto nel 2000 con la nascita del loro primo figlio: Alessandro Leon. Appena il tempo di un anno che ad impreziosire il loro amore è anche arrivato il secondogenito: Francesco. Entrambi oggi sono più che ventenni e dei rispettivi percorsi e ambizioni professionali si sa ben poco. Sarà probabilmente una scelta quella di evitare la troppa curiosità mediatica al fine di coltivare con la massima tranquillità i propri percorsi di vita.

Dopo tanti anni all’insegna dell’amore, tra matrimonio e nascita dei figli, per Chiara Giordano e Raoul Bova sono però iniziati i primi dissidi. “Le incomprensioni tra me e Raoul sono iniziate due anni fa, durante la sua lunga assenza… La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato secondo me un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo”. Queste le parole di Chiara Giordano dopo la rottura con Raoul Bova; la separazione è arrivata nel 2011, 2 anni prima che venisse resa ufficiale la relazione dell’attore con Rocio Munoz Morales.











