Chiara Giordano dopo la sua esperienza ad Amici Celebrities, si è finalmente scrollata di dosso l’etichetta di “ex moglie di…”. Come ben sapete infatti, la donna è stata sposata con Raoul Bova ed insieme hanno pure due figli: Alessandro Leon e Francesco Bova. Appassionata di ballo e produttrice cinematografica, ha voluto mettersi in gioco e, per merito di Maria De Filippi ci è riuscita. Qualche anno fa, non avrebbe mai pensato di venire coinvolta in un progetto simile ma, ad oggi, le cose si sono realmente modificate. Intervistata tra le pagine del settimanale Chi, in edicola con il suo nuovo numero, ha confessato di avere rifiutato qualsiasi proposta, fino a quando, Queen Mary le ha suggerito questo format. “Se penso a questi sei anni in cui ho rifiutato di tutto (…) anche a un introito economico… e oggi invece mi ritrovo qui su Chi e ieri a ballare per Maria De Filippi, significa che le cose cambiano. Per cambiare ci vuole sempre un buon senso e un lungo percorso dettato dalla sofferenza interiore”.

Chiara Giordano dopo Amici Celebrities: “Raoul Bova faceva il tifo per me!”

Chiara Giordano ad Amici Celebrities ha dimostrato di avere una passione per il ballo non indifferente. “Da quando ballo mi piaccio di più, mi sento femminile cosa che prima non succedeva. Forse quando stavo con Raoul questo aspetto era nascosto, spariva”. Proprio con un ballo avrebbe conquistato l’ex marito Raoul Bova: “Credo di avere un video di quello sera… Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici come eravamo noi”. Dopo i primi mesi difficili, Chiara e Raoul hanno ritrovato la serenità: “Siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli di lavoro”. L’ex compagno avrebbe fatto il tifo per lei anche durante la partecipazione all’edizione vip dello show: “Mi ha detto che non meritavo l’eliminazione alla prima puntata contro Emanuele Filiberto che ‘ballava’ anche lui”. E sull’amore, dice: “Aspetto senza fretta l’uomo che mi farà sballare… o se volete ballare”.

