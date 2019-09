Chiara Giordano/ Ex moglie di Raoul Bova: “Adesso solo emozioni” (Amici Celebrities)

Lei è Chiara Giordano e da oggi sarà una delle concorrenti della prima edizione di Amici Celebrities e forse questo la aiuterà un po’ a levarsi di dosso l’etichetta di moglie di Raoul Bova o, meglio, ex moglie. Da questo punto fermo possiamo partire per raccontare la nuova esperienza di una donna che, a quanto pare, non è stata solo in grado di conquistare e sposare uno degli uomini più amati in Italia, ma ha anche delle doti nascoste che questa sera la porteranno sul palco dell’edizione vip del talent show per eccellenza. A svelare i primi dettagli sul suo ruolo nella scuola vip di Amici sono stati proprio i promo in cui Chiara Giordano si mostra alle prese con il ballo, in modo sublime oserei dire, e poi quale sarà la squadra di cui farà parte ovvero quella dei blu insieme a Joe Bastianich, Emanuele Filiberto, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e Laura Torrisi. Come andrà a finire per lei lo scopriremo solo nel corso delle puntate di Amici Celebrities al via questa sera sempre su Canale5.

AMICI CELEBRITIES: CHIARA GIORDANO DIVENTA BALLERINA

Sarà difficile vedere Chiara Giordano e non pensare alla sua vita privata e alle polemiche che l’hanno travolta dopo la fine del suo matrimonio con Raoul Bova. I due rappresentavano una coppia solida così come indistruttibile sembrava la famiglia che hanno costruito con i loro figli fino a che la favola non è finita e l’attore è andato via di casa. Chiara è la madre dei primi due figli maschi dell’attore e proprio in nome di questo la stessa suocera, Annamaria Bernardini de Pace più volte si è fermata prima di andare oltre nelle sue dichiarazioni ammettendo anche quello che prova al momento per lui, e, in particolare, ha spiegato: “Per quanto lo possa disistimare, Bova è il padre dei miei due nipoti, e in quanto loro padre lo rispetto”. Lo stesso ha provato a fare l’attore ammettendo che Chiara Giordano è una brava madre e una donna meravigliosa e che con lei non c’è stata nessuna guerra: “Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte“.

CHIARA GIORDANO E IL DIVORZIO DA RAOUL BOVA

Il divorzio con Raoul Bova sicuramente non è stato qualcosa di positivo, anzi, ma questo è il modo per andare avanti dimenticando ma, soprattutto, facendo dimenticare tutto al pubblico che continua a pensare a lei come l’ex tradita (anche se Raoul Bova ha ammesso di averlo fatto solo quando i sentimenti non c’erano più) di Raoul Bova. Lei stesse in queste settimane ha pensato bene di mostrare sui social una serie di foto che la mostrano dietro le quinte del programma, libera da etichette e fronzoli, accompagnate da una didascalia che recita: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo”. Sicuramente questo sentimento trasparirà questa sera, giudici e pubblico la “salveranno” dall’eliminazione?



