Chiara Giordano, chi è ex moglie di Raoul Bova/ Dal primo incontro alla separazione

Raoul Bova, sex symbol e amatissimo attore italiano, sarà ospite nel salotto di Che tempo che fa di Fabio Fazio. L’interprete è ormai felice al fianco della compagna Rocío Muñoz Morales, con la quale è legato sentimentalmente dal 2013. La loro storia è cominciata pochi mesi dopo la separazione dell’attore con l‘ex moglie Chiara Giordano.

Matrimonio Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: proposta romantica in arrivo?/ Lei: "Vediamo..."

Chiara Giordano e Raoul Bova si sono conosciuti e innamorati giovanissimi; lei aveva ancora 23 anni quando l’attore le ha chiesto di sposarla. La coppia è convolata a nozze nel 1997: “Raoul credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava solo alla sua laurea. Eravamo semplici…” raccontava Giordano in una passata intervista.

SCUSATE SE ESISTO OGGI 24 APRILE 2024, RAI 1/ Curiosità, trama e cast, film con Raoul Bova e Paola Cortellesi

Chiara Giordano ex moglie Raoul Bova: la fine del matrimonio

Chiara Giordano e Raoul Bova hanno avuto due figli insieme: Alessandro Leon e Francesco. La coppia si è dovuta assumere la responsabilità di diventare genitori subito dopo le nozze, in età molto giovane. Inizialmente la storia procedeva a gonfie vele, ma ben presto i problemi e le incomprensioni hanno fatto capolino nelle loro vite: “La separazione, insieme con un doveroso silenzio, sarebbe stato secondo me un modo importante per proteggere il nostro patrimonio affettivo” dichiarava Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova dopo la rottura. I due si sono separati già nel 2011, prima che divenisse tutto ufficiale.

Rocío Muñoz Morales, chi è compagna Raoul Bova/ "Matrimonio? Siamo sposati nell'anima"

L’ex moglie di Raoul Bova non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della storia con il suo primo amore, tanto da essere ricorsa alla terapia che l’ha aiutata ad affrontare tutto al meglio. Pochi mesi dopo la separazione nel 2013, l’attore ha conosciuto la sua attuale compagna sul set della serie televisiva Immaturi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA