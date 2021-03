Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova/ “Mi conquistò ballando il Meneito”

Chiara Giordano è l’ex moglie di Raoul Bova: un amore importante quello nato tra i due attori che nel 2000 si sono sposati. 13 anni d’amore da cui sono nati anche due splendidi figli. Poi qualcosa si è rotto visto che la coppia ha deciso di lasciarsi. Una rottura non facile che la figlia degli avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace ha raccontato dalle pagine del settimanale F: “quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”. Una separazione burrascosa e difficile, ma col passare degli anni i due sono riusciti a ricostruire un rapporto ritrovando entrambi la serenità in amore. L’attrice, infatti, sempre dalle pagine di F ha ricordato come Raoul Bova sia riuscito a conquistarla: “ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi”.

Chiara Giordano: “Il mio desiderio è quello di scrivere un libro”

Chiara Giordano non è solo la moglie di Raoul Bova, ma anche un’attrice di successo che lo scorso anno abbiamo visto protagonista di “Amici Celebrities”. Oggi però la donna ha un piccolo grande desiderio come ha raccontato a liberoquotidiano.it: “il mio desiderio è quello di scrivere un libro, ma non voglio anticipare troppo. Vi posso dire però che è ispirato al mondo animale e sarà scritto a quattro mani. Voglio seguire le orme di mia madre”. Recentemente la Giordano è stata protagonista della serie “La dottoressa Giordy” che ha raccontato così: “é una serie dedicata a tutti gli amanti degli animali. Sono andati in onda già tutti venticinque gli episodi. È andata bene, siamo stati spesso nei contenuti più popolari di TimVision, c’è stato un grande riscontro da parte del pubblico e adesso vedremo se ci sarà una seconda edizione. Io interpretavo me stessa in diversi momenti della giornata. Il momento che mi è piaciuto di più è stato quello dedicato all’adozione dei cani”.

