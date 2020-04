Chiara Giordano/ “Raoul Bova? Ho sofferto ma sono passata oltre”, Gabriel Garko…

Pubblicità

Chiara Giordano ha finalmente voltato pagina, almeno l’ha fatto il pubblico che adesso non la riconosce solo come ex moglie di Raoul Bova ma anche come divertente e brava protagonista della prima edizione di Amici Celebrities. Oggi il suo ex torna protagonista a Verissimo e sicuramente il suo passato ormai si può dire chiuso, perché sta con un’altra donna, Rocio, e ha un’altra famiglia con lei, ma non del tutto. I due sono ancora legati da i due figli nati dal loro matrimonio e questo li rende, seppur non nel senso canonico del termine, una famiglia allargata. L’armonia forse però non è possibile come per altre coppie, soprattutto per via dell’attrito che ha contraddistinto la loro separazione arrivata come un fulmine a ciel sereno. Lei stessa, dopo anni di silenzio, intervista da Diva e Donna ha spiegato come si è sentita in quel momento, da donna forte e da figlia di una donna altrettanto forte.

Pubblicità

CHIARA GIORDANO IN MEZZO A DUE FUOCHI

Tirando in ballo la lite e le denunce che Raoul Bova e l’ex suocera, Annamaria Bernardini Pace, si sono scambiati, Chiara Giordano ha spiegato a Diva e Donna di aver sofferto tanto proprio perché per lei è stata la separazione dall’uomo della sua vita mentre per la madre per quello che aveva accolto e credeva un figlio. In mezzo c’era lei e questo la rendeva ancora più fragile e disperata fino a quando non ha chiesto una tregua. Lei stessa ha spiegato: “Quando ti trovi in una situazione del genere, proprio perché tutti dicono che sei una donna forte, non puoi piangere a casa perché ci sono i ragazzi e fuori ti vergogni. Tu però stai male. Alla fine, comunque, bisogna riuscire a estraniarsi e poi farsi aiutare, come ho fatto almeno per un periodo, da uno psicologo o psicoterapeuta. Qualcuno che ascolti la tua sofferenza e lascia che la tua rabbia si plachi. Il binomio psicologo e danza sono stati un elisir, tanto più che nel frattempo ho dovuto affrontare anche la morte di mio padre… Poi un paio di anni di separazione, ho iniziato la risalita!”.

Pubblicità

UN’AMICIZIA PARTICOLARE CON GABRIEL GARKO

Ma cosa fa adesso Chiara Giordano? Della sua vita privata sappiamo davvero molto poco, almeno non c’è notizia di un amore ufficiale nella sua vita, ma i fan sono stati stuzzicati molto dalla particolare amicizia che è venuta a galla, almeno sui social, e che vede dall’altro lato del capo il bel Gabriel Garko. L’attore in questo momento è in pausa dal suo lavoro in tv e sul set ma sicuramente non si è tirato indietro quando sui social ha affrontato una serie di battute e frecciatine proprio con la bella Chiara Giordano facendo impazzire i loro fan. I due si conoscono da molti anni e non è la prima volta che si scrivono sui social ma sicuramente in un’occasione i due hanno dato spettacolo. Garko ha pubblicato una foto “assonnata” dando la buonanotte al suo pubblico e lei ha subito rilanciato: “Te la sei fatta oggi pomeriggio dopo la pennica. Buonanotte cosaaa?” e Garko ha subito risposto: “Ahahahaha ma cosa dici adesso ti chiamo in video così vedi che sono qui“. I fan hanno riempito i loro commenti di like e in molti hanno poi chiesto notizie su questa chiamata, ci sarà stata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA