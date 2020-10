Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova/ “Siamo due genitori che crescono due figli”

Chiara Giordano è la ex moglie di Raoul Bova, l’attore ospite della nuova puntata di Verissimo. Una storia d’amore importante quella fra la veterinaria e l’attore sex symbol che sono stati sposati per tredici lunghi anni. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due figli: Alessandro Leon e Francesco. Poi improvvisamente qualcosa si è rotto visto che la coppia nel 2013 si è separata. Un’addio sofferto e difficile per Chiara che intervistata dal settimanale F non ha nascosto tutto il suo dolore: “ovviamente quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”. L’ex concorrente di Amici Celebrities parlando proprio del primo incontro con Raoul Bova ha confessato di averlo conquistato ballando il Meneito. Ebbene si, uno degli attori più amati e desiderati d’Italia si è lasciato conquistare da un semplice ballo come ha raccontato la Giordano: “eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il ‘Meneito’ e lui credo che si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi.

Chiara Giordano: “oggi con Raoul Bova siamo sereni”

Chiara Giordano sul rapporto con l’ex marito Raoul Bova ha dichiarato: “siamo due genitori che crescono due figli. Ogni tanto mi chiede consigli sul lavoro. Siamo sereni. Da quando ballo, in primis, mi piaccio di più. Mi sento femminile cosa che prima non succedeva. Forse quando stavo con Raoul quest’aspetto era nascosto, spariva”. Nel 2013 la doccia fredda: il matrimonio con Raoul Bova finisce. “Non ho dato retta a certi segnali pensando: ‘Andiamo avanti e poi vediamo’. Poi però alla fine ti allontani!” ha raccontato la Giordano in un’intervista esclusiva a “Diva e Donna” precisando – “ero molto gelosa. Ma non volevo togliergli la tranquillità sul lavoro e me la risolvevo da sola. Lui era gelosissimo, e non se la “risolveva”. La separazione è stata un momento davvero difficile della sua vita: “quando ti trovi in una situazione del genere, proprio perché tutti dicono che sei una donna forte, non puoi piangere a casa perché ci sono i ragazzi e fuori ti vergogni. Tu però stai male. Alla fine, comunque, bisogna riuscire a estraniarsi e poi farsi aiutare. Il binomio psicologo e danza sono stati un elisir”.



