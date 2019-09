Chiara Giordano, ex moglie Raoul Bova/ “Amici Celebrities? Tante emozioni e fatica”

Chiara Giordano, la ex moglie di Raoul Bova, è una delle concorrenti vip ‘arruolate’ da Maria De Filippi per la prima edizione di “Amici Celebrities“, il talent show in partenza da sabato 21 settembre su Canale 5. Chiara, di professione veterinaria, è una delle concorrenti della squadra blu del reality show dove sarà seguita dal vincitore di Amici 2018 Alberto Urso. In queste ore la Giordano ha pubblicato una foto su Instagram condividendo un momento di relax nei camerini. Una foto che la ritrae sorridente in camerino con la divisa della squadra blu del programma. Ad accompagnare la foto una breve didascalia: “Non ci sono parole, solo tante emozioni, tanta fatica e tanto ma veramente tanto Amore per quello che sto facendo” con tanto di emoticon a forma di cuore e una serie di hashtag #amicicelebrities#dance #passion #me #love #dancers#happy #mancapoco”.

Chiara Giordano ad Amici Celebrities

La foto di Chiara Giordano nei camerini di Amici Celebrities ha ricevuto tantissimi likes e commenti da parte di amici e colleghi. A cominciare da Claudia Gerini: “Amica goditi ogni istante”, ma anche da parte di Gabriella Labate che ha scritto: “la piu’ figa del mondo!!!!!! i love you amica mia” con tanto di emoticon a forma di cuore. Anche Carolyn Smith ha avuto un pensiero per l’amica: “Quanto sono fiera per te”, mentre l’attore Luca Capuano ha commentato: “Wau che bella sorpresa! Sei 🔝 Farai belle cose”. Non sono mancati poi dei cuoricini da parte di Maria Grazia Cucinotta e Valeria Graci e i commenti di alcuni suoi amici “non vip” che le hanno scritto: “Forza Chiara..siamo con te !!!” e “Dai che tu riesci a fare qualsiasi cosa se lo vuoi”. Per Chiara Giordano si tratta della prima esperienza televisiva in un talent show.

Raoul Bova su Chiara Giordano: “non c’è mai stata una guerra tra noi”

Dopo la separazione e il matrimonio fallito Chiara Giordano e Raoul Bova hanno finalmente trovato un loro equilibrio. A precisarlo dalle pagine di Vanity Fair è l’attore sex symbol: “noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto”. Raoul ha poi parlato anche di Rocio Munoz Morales, la donna con cui è legato sentimentalmente da sette anni e con cui ha avuto due splendide figlie Luna e Alma. “Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte” ha detto l’attore che dopo il matrimonio si è rifatto una vita a differenza di Chiara che è ancora single e ha deciso di dedicarsi ai figli.

