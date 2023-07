Chiara Gualzetti, morta mamma della 15enne uccisa a Bologna/ Si era sposata un mese fa

E’ morta Giusy Gualzetti, la mamma di Chiara, la giovane 15enne che era stata uccisa a Bologna da un suo coetaneo e amico, senza un vero e proprio perchè. L’omicidio, brutale, si era verificato due anni fa nel parco dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna), e purtroppo la madre non ce l’ha fatta, morendo nella notte fra sabato 1 e domenica 2 luglio. Una tragedia nella tragedia quella di Giusy Gualzetti, avvenuta a pochi giorni dal secondo anniversario del decesso della figlia, caduto il 27 giugno scorso. «Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusy è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo», l’annuncio di Vincenzo, il marito nonché papà di Chiara, via Facebook.

PROTESTE IN FRANCIA: MORTO UN POMPIERE DI 24 ANNI/ Stava spegnendo incendio a Saint-Denis

Un dolore a dir poco straziante quello del povero Vincenzo, che dopo aver perso la figlia si è ritrovato ora anche senza moglie, con cui tra l’altro si era sposato meno di un mese fa, a inizio giugno.

CHIARA GUALZETTI, MORTA MAMMA GIUSY: IL MATRIMONIO PER RICORDARE LA FIGLIA

Il papà e la mamma di Chiara Gualzetti avevano deciso di convolare a nozze proprio per coronare il desidero della figlia, e le nozze, alla luce delle precarie condizioni di salute della sposa, erano state celebrate in ospedale dal sindaco Daniele Ruscigno.

Sergio Cragnotti investito a Orbetello, ma è fake news/ La famiglia: “Sta bene”

L’unione era stata desiderata tanto dalla figlia 15enne, ma non avendo vissuto abbastanza da poter vedere i suoi all’altare, i coniugi Gualzetti hanno deciso di regalarsi questo momento di magia, forse anche in vista di un futuro drammatico che sembravano già presagire e i cui esiti si stanno vedendo appunto in questi giorni. «Era un grande desiderio di Chiara, siamo sicuri che oggi era lì vicino a noi», le parole di Vincenzo in un post pubblicato su Facebook. Giusy Gualzetti era malata da tempo ma la morte della figlia è stata come un colpo di grazia, e ancor di più i soli 16 anni di pena inflitti al killer.

Pisa, due bagnanti morti annegati a Marina di Vecchiano/ La doppia tragedia in 500 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA