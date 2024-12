Chiara Iezzi fa una rivelazione piccante sul suo passato sentimentale: “Con mia sorella Paola…”

E’ accaduto all’incirca vent’anni fa, ma il dettaglio hot non si dimentica: Chiara Iezzi e sua sorella Paola hanno condiviso lo stesso uomo. E’ successo per caso, a quanto pare, in modo involontario come spiega Chiara in una curiosa intervista rilasciata al Messaggero. “Adesso non sarebbe fattibile vivere una cosa del genere, siamo diventate altre persone”, spiega saggiamente la cantante. In una intervista più vecchia aveva inoltre confidato di essere rimasta scioccata, dopo aver scoperto di aver condiviso lo stesso uomo con sua sorella: “Ci fu qualche incomprensione ma poi ci siamo spiegate”.

Paola Iezzi, chi è: "Dopo la separazione con Chiara vissuti anni duri"/ "Ricevevo messaggi cattivi"

La ‘condivisione’ forzata sarebbe durata appena quattro mesi, un tempo sufficientemente lungo per far sbandare gli equilibri tra le due sorelle che poi fortunatamente si sono ritrovate.

Chiara Iezzi, dal retroscena hot su sua sorella Paola al matrimonio finito con Meir Cohen

Al di là delle scaramucce con sua sorella Paola per aver condiviso lo stesso uomo, Chiara Iezzi ha avuto un importante matrimonio alle spalle, con Meir Cohen. Una storia che è terminata senza grossi scossoni, dato che la cantante e l’ex compagno hanno mantenuto buoni rapporti. “Con il mio ex marito abbiamo lavorato insieme. Solo che lui nelle interviste non vuole essere mai nominato. Adesso non ho legami, ma ogni tanto un po’ mi diverto con il ses*o”, la confidenza della cantante.

Mimì dopo la vittoria X Factor 2024, progetti futuri e infanzia/ "Ora voglio vestirmi come Paola Iezzi e..."

Insomma per Chiara Iezzi è un periodo sereno da ogni punto di vista. Le incomprensioni del passato con sua sorella Paola sono definitivamente alle spalle e sul fronte sentimentale ha trovato il giusto equilibrio con se stessa, senza necessariamente avere una persona al suo fianco. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma al momento Chiara sta bene così.