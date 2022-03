Chiara Maci, ex di Riccardo Rossi/ L’incontro nel programma “Cuochi e fiamme”, poi…

Chiara Maci è l’ex fidanzata di Riccardo Rossi. Un amore finito quello tra l’attore e la foodblogger conosciuta nel cooking show “Cuochi e fiamme”. Non è dato sapere il motivo che ha spinto i due a lasciarsi visto che l’attore è sempre stato molto discreto e riservato sulla sua vita privata e sentimentale. L’incontro tra i due è avvenuto casualmente nel programma “Cuochi e fiamme”; in quell’occasione Riccardo conosce Chiara impegnata come giudice del programma in qualità di foodblogger. La scintilla tra i due è immediata e cominciano a conoscersi lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e del gossip. In pochissimi, infatti, hanno saputo della loro storia e non è dato sapere quanto siano stati insieme. Sta di fatto che nel 2015, in occasione della presentazione del film “La prima volta”, Riccardo ha dichiarato di essere single e scapolo.

Non solo, l’attore intervistato da cinematographe.it ha raccontato anche che padre sarebbe stato per i suoi figli: “difficile dirlo. Mi piacerebbe essere un padre apprensivo quel giusto ma, come diceva Marcello Bernardi (che è un noto pediatra italiano): i genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita, ma devono essere sempre pronti a diventare il porto sicuro in cui il figlio può tornare tranquillamente in ogni momento in caso di tempesta. Quindi i genitori devono essere sempre presenti quando il figlio ne ha bisogno ma non devono fare nulla per trattenerlo”.

Chi è Chiara Maci, ex fidanzata di Riccardo Rossi

Ma chi è Chiara Maci, l’ex fidanzata di Riccardo Rossi. La foodblogger dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 2009 ha deciso di dare una vera e propria svolta alla sua vita. Si è prima licenziata da Sky dove lavorava nel settore marketing per dedicarsi ad una carriera completamente diversa dove però è riuscita a conquistare il successo. Oggi è una foodblogger e conduttrice molto amata e questo grazie alla cucina che è sempre stata una sua grandissima passione.

Intervistata da Vanity Fair, la Maci ha raccontato perchè la cucina conforta: “ti coccola, ti fa stare bene, ti riempie. E poi durante il lockdown ci ha consentito di riscoprire ricette più semplici, piatti di casa. Direi anche più sani dato che le vendite di frutta e verdura sono aumentate. Se mangiare di più vuol dire mangiar meglio, e rinunciare al junk food, ben venga”.

