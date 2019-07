Chiara Nasti “bevo solo Coca Cola da due anni”/ Choc sui social: “Senza acqua…”

Chiara Nasti finisce in tendenza su Twitter e tutto per via dell’ennesima uscita choc che ha sconvolto i fan e tutti coloro che sono venuti a contattato con questa rivelazione. Ma cosa ha detto di così grave l’ex tronista di Uomini e donne? Questa volta le sue rivelazioni non riguardano la sua vita privata ma la sua alimentazione e, in risposta a chi le ha chiesto consiglio, la bella influencer ha pensato bene di confidare: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano, io ho puntato sul mangiare sano (neanche troppo) visto che l’acqua non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o coca cola! Noi siamo quello che mangiamo”. Inutile dire che la sua affermazione è stata subito presa di mira e che i commenti non sono mancati, né quelli di coloro che hanno deciso di scherzarci su e né quelli che si dicono preoccupati per via del messaggio che passa e arriva dritto alle giovani ragazze che la seguono.

CHIARA NASTI: “COCA COLA IL RIMEDIO ALLA CELLULITE…”

Le polemiche hanno travolto Chiara Nasti tanto da portarla in tendenza su Twitter e allora lei stessa ha deciso di chiarire le cose nelle storie su Instagram chiamando in causa la solidarietà femminile e accusando tutti coloro che hanno preso la palla al balzo per offenderla: “Sinceramente non pensavo di trovarmi a fare questo ragionamento, io sicuramente ho scritto una cosa stupida e neanche visto che non ho scritto niente di male secondo me. Penso che chi ci crede… venite presi per il cu*o serio tutti i giorni. E’ impensabile che non bevo acqua da due anni, non sarei qui ora. Se solo pensiamo che quando laviamo i dentini beviamo acqua… secondo me è stato un attacco al mio lato estetico… me ne avete detto di ogni ma sappiate che dire queste cose non fa bene a voi stesse“. La questione si chiuderà così? Lei è convinta che se fosse stata una ragazza più debole psicologicamente a quest’ora avrebbe dato di matto, ma lei…

