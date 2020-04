Chiara Nasti “Con le critiche mi pulisco il c*lo”/ Stampate sulla carta igienica…

Pubblicità

Chiara Nasti continua a provocare sui social tutto e tutti ma questa volta non è uno dei volti vip a finire nel suo mirino bensì tutti coloro che continuano a puntare il dito contro di lei offendendola e bistrattandola ad ogni sua uscita. Fino a qualche ora fa si parlava dell’attacco di Chiara Nasti ai danni di Aurora Ramazzotti mentre oggi si parla della sua trovata per mettere a tacere gli haters sui social pensando bene di mettere insieme una serie dei loro commenti più cattivi per farli stampare sulla carta igienica per poi usarla come la usiamo tutti noi. In particolare, pubblicando un video sui social in cui mostra la sua particolare carta igienica fatta stampare su misura, Chiara Nasti ha confidato: “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche spero che non me ne vogliate anche su questo”.

CHIARA NASTI STAMPA LE CRITICHE SULLA CARTA IGIENICA

A far scatenare l’influencer sono stati i centinaia di commenti critici che ha ricevuto in questi giorni dopo che ha avuto la pessima idea di lanciare una sorta di slogan, a suo dire, a favore delle donne ma che scredita non solo il genere femminile ma anche quello maschile. Chiara Nasti aveva scritto: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. La frase non è piaciuta agli utenti e nemmeno ai ben pensanti che l’hanno presa di mira soprattutto in questo periodo di crisi e di dolore, etichettando la frase come fuori luogo e non solo visto che lei appariva al volante di una lussuosa auto sportiva, un vero e proprio schiaffo a tante famiglie in questo momento. Il rotolo che ha mostrato le basterà per ripulirsi da tutto questo fango?

