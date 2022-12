Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano/ C’è la data del matrimonio: il sì a Roma…

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano

Sarà un Natale davvero speciale per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore, infatti, si apprestano a vivere il primo Natale da genitori dopo la nascita del primo figlio, Thiago. L’arrivo del piccolo ha cambiato la vita della Nasti e di Zaccagni che, sui social, si lasciano spesso andare a dichiarazioni d’amore per il loro bambino. “Ma che vita era senza di te?”, scrive Chiara pubblicando una dolcissima foto in cui stringe il suo Thiago che accenna un sorriso. La coppia si sta godendo così il periodo più bello dell’anno insieme al piccolo Thiago che, tra qualche mese, sarà il testimone dell’amore eterno dei genitori.

Come svelano le Chicche di gossip del settimanale Chi pubblicate sul numero in edicola dal 21 dicembre del magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, la Nasti e Zaccagni si sposeranno nel 2023.

La data del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Sarà giugno 2023 il mese del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. “Il bomber della Lazio e della nazionale, Mattia Zaccagni, sposerà la compagna Chiara Nasti il prossimo 20 giugno a Villa Miani, splendida dimora storica con vista panoramica sulla Capitale”, si legge su Chi.

“E’ lì che la coppia che ha da poco dato alla luce il piccolo Thiago sta organizzando un party per oltre 200 invitati”, fa sapere ancora il magazine diretto da Signorini. Dopo le festività, dunque, per la coppia comincerà ufficialmente il countdown per il giorno in cui si giureranno amore eterno.

