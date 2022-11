Chiara Nasti ha partorito: è nato Thiago/ Dedica di papà Mattia Zaccagni: “Grazie…”

Chiara Nasti mamma per la prima volta: è nato Thiago

Fiocco azzurro per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer ha partorito ed è diventata mamma per la prima volta mettendo al mondo il piccolo Thiago, frutto del suo amore con il calciatore, al suo fianco nel giorno più importante ed emozionante della loro vita. Dopo aver condiviso sui social la gioia e l’emozione della gravidanza, la Nasti ha condiviso con i propri followers la sua felicità dopo aver visto per la prima volta il viso del suo bambino. “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”, ha scritto mamma Chiara pubblicando sia una foto del compagno Mattia che stringe tra le braccia Thiago che una foto del piccolo.

Chiara Nasti, risposta choc al follower "Imparate a campare"/ Web in rivolta: "Disagiata, commento squallido!

Tanti i messaggi di auguri ricevuti sia dai followers, ma anche da amici e colleghe come Taylor Mega, Valentina Vignali, Giulia De Lellis, Guendalina Canessa e Jessica Melena ovvero la moglie di Ciro Immobile.

La dedica di Mattia Zaccagni al figlio Thiago e alla compagna Chiara Nasti

Anche papà Mattia Zaccagni ha annunciato sui social la nascita di Thiago pubblicando prima una foto della compagna Chiara Nasti e, poi, una del piccolo Thiago dedicando ad entrambi parole ricche d’amore. “16/11/2022. Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto“, le parole d’amore di Zaccagni per la Nasti.

Uomini e donne, Alessio Campoli scorda Angela Nasti? / Corteggia Lavinia Mauro e..

“A volte diamo per scontato i doni che ci dà la vita! Non ho mai provato un emozione così grande, quando ti ho visto uscire piccolino mio mi hai fatto esplodere il cuore di gioia! Grazie amore mio”, è invece la dedica speciale per il piccolo Thiago.

LEGGI ANCHE:

Chiara Nasti: "Non mi sono vaccinata e ho fatto bene"/ "Odio gli obblighi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA