Chiara Nasti incinta? “Che pall*! “/ La replica a chi l’accusa di chili di troppo

Dopo essere stata al centro del gossip per i rumor che la vedevano in trattativa con la produzione Mediaset per un ruolo nel cast del Grande fratello vip 6, appena ultimato, Chiara Nasti torna al centro dell’attenzione mediatica, complice la voce su una sua possibile gravidanza top-secret in corso. Da diversi giorni, nel web è trapelato è trapelato il sospetto generale secondo cui l’influencer campana sia in dolce attesa del primo figlio con il compagno attuale, Mattia Zaccagni. Tra i due piccioncini vip -lei influencer ed ex naufraga a L’isola dei famosi di 24 anni e lui un calciatore attivo nella Lazio di 26 anni- la lovestory sembra proseguire a gonfie vele- soprattutto dal momento che nei suoi ultimi interventi social la campana si lascia intravedere felice e appagata, mentre è al fianco dello sportivo dagli occhi di ghiaccio. E, complice un pancino sospetto di Chiara Nasti – che spunterebbe per gli internauti dagli ultimi scatti postati su Instagram dall’influencer- si fa in queste ore sempre più incessante la voce sul possibile arrivo della cicogna in cantiere, per la coppia Chiara Nasti & Mattia Zaccagni. Sarà vera?

Tra gli internauti, a margine dei post sospetti di una gravidanza in corso per l’influencer, c’è anche chi grida ad un aumento del peso corporeo di Chiara, come nel seguente commento aggregante: “Ora che hai messo su qualche chiletto stai molto meglio almeno per me Chiara”. Non mancano poi altri messaggi di approvazione per Chiara Nasti e la sua prima prova bikini postata via social, che la immortala mentre indossa un succinto costume pink fluo, che lascia poco spazio all’immaginazione: “Complimenti, sei una bomba sexy!”.

La replica piccata di Chiara Nasti al gossip sulla gravidanza in corso

Nonostante la sua prova bikini in vista dell’estate 2022 segni su Instagran un notevole volume di interazioni positive, come gli oltre 89mila like, unitamente a un numero considerevole di messaggi di consensi e approvazioni (non mancano complimenti per le giunoniche curve della influencer campana), Chiara Nasti non tollera comunque chi le affibbierebbe la notizia di una gravidanza in corso top-secret, per via del suo “pancino sospetto” del momento – che segnalano nel web chi le fa notare di essere ingrassata.

Tanto che, in un intervento tra le Instagram stories, lei replica piccata al rumor sul suo conto, rivolgendosi in primis a chi crede che abbia messo su dei chili, complice il fidanzamento che la vincola a Mattia Zaccagni:“Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata o sei dimagrita? Ma che p***e, basta! Uno non può mangiare un po’ di più… Non mi toccate proprio, non mi frega un ca***, posso mettere anche dieci chili”.

Che basti il suo intervento piccato a mettere a tacere le voci in circolo sul conto di Chiara Nasti? Staremo a vedere.

