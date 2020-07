Chiara Nasti, Niklas Dorsch è il nuovo fidanzato/ Scoppia l’amore a Mykonos

Chiara Nasti ha un nuovo fidanzato. La influencer da 1,7 milioni di follower su Instagram è stata beccata a Mykonos in vacanza con il suo nuovo amore. Proprio così: la ex naufraga de L’Isola dei Famosi, nonostante abbia cercato in questi giorni di smentire la notizia scrivendo sui social “Mio padre è il mio fidanzato”, è dovuta uscire allo scoperto con il nuovo aitante fidanzato. La Nasti ha cercato in tutti i modi di mettere a tacere le voci di un nuovo possibile amore, ma la verità viene sempre a galla e così è dovuta uscire allo scoperto con il nuovo amore Niklas Dorsch. Si tratta di un calciatore tedesco di 22 anni, attualmente all’ FC Heidenheim, squadra che milita nella Bundesliga 2. La foto, pubblicata anche dalla stessa Nasti nelle Instagram Stories, è stata ricondivisa dallo stesso calciatore tedesco. La storia con “mi amor Niklas Dorsch” smentisce così le indiscrezioni che volevano la bella influencer legata al bomber giallorosso Nicolò Zaniolo.

Un nuovo amore per Chiara Nasti nell’estate 2020. La influencer napoletana dopo la lunghissima storia d’amore con Ugo Abbamonte sembrerebbe aver ritrovato la serenità tra le braccia di Niklas Dorsch, calciatore tedesco di soli 22 anni. La coppia è volata nella splendida isola greca di Mykonos dove stanno trascorrendo un paio di giorni di relax in una meravigliosa villa a picco sul mare in compagnia di pochissimi amici intimi e della propio famiglia. Prima di mostrare al mondo intero (dei social) la sua nuova fiamma, la Nasti ha lanciato dei chiarissimi segnali, a dirla tutta anche bollenti, di lei in acqua con un misterioso uomo di cui ha poco dopo rivelato l’identità. La influencer ha cercato in tutti i modi di depistare l’attenzione da parte del popolo dei social e del gossip pubblicando anche un video in cui bacia il padre dicendo “lui è il mio fidanzato, l’amore mio”, ma a poco è servito visto che il gossip sulla sua vita privata era già bello che scoppiato! Tra lato b da urlo fotografato sott’acqua fino ad una tenera foto in cui teneva per mano il suo amore, alla fine la Nasti è uscita dalla piscina per mostrare a tutti il suo nuovo e bellissimo fidanzato. Una relazione che ha visto finalmente la luce del sole!



