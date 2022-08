Chiara Nasti sbotta contro gli haters sull’aumento del peso in gravidanza/ “A me non frega niente”

Chiara Nasti e il peso delle critiche in gravidanza: l’intervento di sfogo

Chiara Nasti é in attesa del primogenito concepito con il calciatore Mattia Zaccagni e in occasione di un suo intervento registrato via Instagram é tornata a parlare della sua gravidanza e più in generale del cambiamento del peso corporeo che una futura mamma può subire. L’intervento dell’influencer segue principalmente ai commenti degli utenti del web che si sono palesati increduli rispetto alla possibilità che Chiara non abbia preso neanche un chilogrammo durante la sua gravidanza in corso.

Insomma, a detta dei detrattori Chiara Nasti farebbe fatica ad accettare l’idea di essere ingrassata e quindi di aver perso la silhouette tanto desiderata dai followers, che l’ha resa popolare in rete, e nell’intervento condiviso online la web influencer lascia intendere di non voler badare al peso delle critiche che ad oggi le giungono, preferendo concentrarsi sulle emozioni che le suscita l’attesa che la separa dal parto del primogenito.

Chiara Nasti e la stoccata ai detrattori

“Ma ognuno è libero di viversi la gravidanza come meglio crede? A me non frega niente di chi prende 30kg o ne prende 9/10 kg né deve interessare a voi il mio peso”, fa sapere, Chiara Nasti nel suo sfogo social.

L’influencer non rinuncia a tenersi in forma praticando attività fisica e curando l’alimentazione e il suo corpo in generale, eppure sui suoi profili social abbondano le critiche di chi la considera fuori forma e chi invece ritiene che dovrebbe rilassarsi nei mesi delicati che sta attraversando, rispetto alla sua attività gestita via social.

L’intervento della web influencer, non a caso, prosegue: “Mi arrivano messaggi come “ma goditi la tua gravidanza” come se non lo facessi… quando sono nel momento più bello della mia vita, felice come non mai.. ed è una cosa che faccio per tenere sana la mia mente e soprattutto che consiglierei a chiunque! Non è stato mai un mio problema se la gente vuole mettere 100 kg o 0 kg a differenza di come molta gente mi ha dipinta solo perché faceva comodo”. Quindi la stoccata rivolta ai detrattori per le critiche: ” A me non frega niente di nessuno, se non delle persone che amo”.

Basterà l’intervento dell’influencer a fare placare le critiche ai danni di lei?











