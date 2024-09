NEONATI MORTI A PARMA, IL GIALLO DELLE GRAVIDANZE NASCOSTE

La procura di Parma continua a indagare sul caso dei neonati morti a Traversetolo e a cercare di capire come Chiara Petrolini sia riuscita a nascondere le gravidanze e a liberarsi dei figli. Su questo verte anche la nuova puntata di “Quarto Grado“, in onda su Rete 4 oggi venerdì 27 settembre 2024. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione sulle indagini: nel pomeriggio c’è stato l’interrogatorio di garanzia, ma la 21enne non ha parlato al gip Luca Agostini. La ragazza si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

L’avvocato Nicola Tria, che assiste la giovane sospettata di aver ucciso un figlio appena nato e di aver fatto lo stesso un anno prima con un altro, ha spiegato che dietro la decisione di non rispondere c’è «una scelta prettamente tecnica», ma comunque non è escluso che in futuro possa rilasciare dichiarazioni o farsi interrogare. Il difensore, a tal proposito, ha precisato che «è già stata interrogata due volte» e che ha avuto già modo di dare il suo contributo per la ricostruzione della vicenda. Lo stesso legale è consapevole che «manca qualche pezzo» in questa tragica vicenda che resta molto complicata.

CHIARA PETROLINI, IL MESSAGGIO WHATSAPP ALL’EX FIDANZATO

Nelle ultime ore ha parlato anche l’avvocato Monica Moschioni, legale dell’ex fidanzato di Chiara Petrolini, la quale ha sottolineato che la giovane ha esercitato in maniera legittima il suo diritto a non parlare, come previsto dalla procedura. Nel frattempo, sono state stralciate le posizioni dei due genitori della 21enne dall’inchiesta, in quanto non a conoscenza delle due gravidanze della figlia. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sono stati consegnati loro i cellulari che erano stati sequestrati in precedenza, non senza aver effettuato delle copie forensi per non trascurare alcuna pista.

Ad esempio, bisogna chiarire se la ragazza abbia usato farmaci e come se li sia procurati, visto che una delle sue ricerche su Internet legate alle informazioni su come abortire riportava la dicitura «come procurarsi l’ossitocina». Un altro particolare lo ha rivelato Pomeriggio 5: il giorno del compleanno di Samuel, l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, lei gli ha inviato un messaggio WhatsApp di auguri di ritorno dal suo viaggio e gli avrebbe detto che voleva vederlo e parlare con lui, ma lui sapeva già da tre settimane che a casa dell’ex c’era un bambino e non le ha risposto.