Chiara Petrolini è agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Vignale di Traversertolo (Parma) in attesa della decisione della Cassazione sulla detenzione in carcere, e nelle scorse ore il suo ex fidanzato si sarebbe presentato all’anagrafe del Comune per registrare i nomi dei due neonati sepolti in giardino dalla mamma 21enne.

Il giovane è il padre di entrambi e, riporta Adnkronos, ha scelto per loro Angelo Federico e Domenico Matteo. Quando saranno concluse tutte le pratiche, oltre la formazione degli atti di nascita e morte, sarà possibile celebrare i funerali dei piccoli proprio come vuole il papà.

Chiara Petrolini ai domiciliari, i nomi dei neonati sepolti in giardino scelti dal padre

Il padre dei due neonati sepolti in giardino avrebbe deciso dare al più grande, nato nel maggio 2023, il nome Domenico Matteo. Angelo Federico è quello scelto per il secondogenito, venuto al mondo nel 2024 e, secondo l’accusa, ucciso dalla madre Chiara Petrolini. Il giovane vive il dolore di non poter crescere i propri figli, sofferenza che si somma al dramma della scoperta postuma di essere diventato genitore.

L’ex fidanzata Chiara Petrolini si trova ai domiciliari. Il primo corpo ritrovato è stato quello del piccolo Angelo Federico, nell’agosto scorso. L’autopsia ha stabilito che era venuto alla luce due giorni prima e che sarebbe nato vivo per poi morire dissanguato dopo che la madre ha tagliato il cordone ombelicale. L’esistenza di Domenico Matteo, il primo figlio, sarebbe emersa dopo il ritrovamento di resti ossei in giardino da parte degli investigatori. Al momento, ricostruisce ANSA, non è ancora chiaro se anche lui fosse nato vivo.