Chiara Petrolini è tornata a vivere nella casa di Traversetolo, la famosa villetta degli orrori dove sono stati rivenuti i resti di due neonati trovati senza vita. “Da pochi giorni la ragazza sarebbe rientrata nell’abitazione di famiglia ai domiciliari – le parole di Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane da Parma – è stata già fotografata sul balconcino a fumare una sigaretta ed è in attesa della decisione della Cassazione se dovrà decidere se far rimanere la ragazza ai domiciliari o andare in carcere. Ricordiamo che la giovane è indagata, accuse molto pesanti che ha scosso il Paese e di cui ne hanno parlato anche giornali internazionali”.

E ancora: “Notizie sconcertanti, il secondogenito nato quasi certamente vivo, e poi seppelliti sotto la finestra della cameretta senza dirlo a nessuno, questo quanto emerge dalle indagini della Procura: perchè arrivare ad uccidere due bimbi appena nati?”. Queste le parole di Alessandro Polito, inviato di Storie Italiane. Ricordiamo che la studentessa di 21 anni è accusata di aver ucciso e poi sepolto nel giardino della sua abitazione due figli partorito a maggio 2023 e ad agosto dell’anno scorso.

CHIARA PETROLINI TORNA A CASA SUA: COSA PUÒ SUCCEDERE

Alla casa erano già stati tolti i sigilli ad inizio del mese di dicembre, ma la giovane non era ancora tornata a vivere nella sua abitazione, visto che si era trasferita in un appartamento di Parma assieme a mamma e papà. Ora, come detto sopra, Chiara Petrolini starà ai domiciliari nella sua abitazione a meno che la Cassazione non dovesse disporne l’arresto, o meglio, dichiararsi contraria alla decisione presentata dall’avvocato della giovane, che ha fatto ricorso contro la decisione del tribunale del Riesame di Bologna che aveva stabilito che la giovane dovesse finire in carcere per il rischio di una reiterazione, stabilito il 17 ottobre scorso.

Il Gip, un mese prima circa, aveva invece disposto gli arresti domiciliari, ma secondo la Procura era una misura insufficiente. Vedremo come evolverà questa vicenda nel frattempo la notizia è che Chiara Petrolini è tornata nella sua abitazione.