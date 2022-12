Chiara Rabbi e Deddy fidanzati?/ L’ex di Davide Donadei pizzicata con l’ex Amici a…

Nuovo amore per Chiara Rabbi?

Dopo la fine turbolenta della storia d’amore con Davide Donadei che aveva conquistato corteggiandolo a Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha un nuovo fidanzato? Mentre Davide Donadei è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 come concorrente cominciando ufficialmente la sua avventura, Chiara Rabbi è al centro del gossip. L’ex corteggiatrice che, sui social, ha espresso la propria opinione sulla presenza di Davide nella casa di Cinecittà, potrebbe aver trovato nuovamente un ragazzo in grado di farle battere il cuore.

Nessuna certezza, almeno per il momento, ma secondo alcune indiscrezioni, il cuore dell’ex protagonista del programma di Maria De Filippi potrebbe battere per un cantante che si è fatto conoscere proprio come allievo di Amici. Stiamo parlando di Deddy che ha partecipato all’edizione vinta da Giulia Stabile.

Chiara Rabbi e Deddy: scoppia il gossip

Tra Chiara Rabbi e Deddy sta nascendo l’amore? Secondo un’indiscrezione riportata dalle Chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 21 dicembre, i due sarebbero stati pizzicati insieme in quel di Milano. “Mentre il nuovo arrivato al GFVip, Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, nella casa di Cinecittà, parla della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, lei , fuori, non ricambia e frequenta l’ex cantante di Amici Deddy“, si legge su Chi.

“I due, nel weekend, sono stati sorpresi insieme per le vie di Milano”, si legge ancora sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Chiara Rabbi, dunque, ha voltato definitivamente pagina?

