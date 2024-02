Chiara Rabbi, ex Uomini e Donne: lo sfogo contro le critiche degli haters/ “Ma cosa caz*o devo dimagrire?”

Chiara Rabbi replica alle offese sul suo aspetto fisico: “Sì, ho la cellulite!”

Il grande seguito che i volti noti riescono ad ottenere sui social è certamente un fattore positivo; tale esposizione implica però un confronto costante anche con coloro che utilizzano il mezzo digitale per dispensare odio ingiustificato. Lo ha capito a proprie spese Chiara Rabbi; ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Davide Donadei. La giovane – come riporta Isa e Chia – è stata bersagliata sui social in riferimento al suo aspetto fisico.

“Stai attenta a piegare la gamba mentre sei girata di spalle, ti si evita tutta la cellulite dietro la gamba“. Questo uno dei commenti ricevuti da Chiara Rabbi dopo aver postato una semplice foto sui social; l’ex corteggiatrice ha dunque repostato il commento su Instagram, aggiungendo uno sfogo più che giustificato. “Sì, ho la cellulite! Cammino con le mie gambe, scrivo con le mie mani, vedo, ascolto e parlo… Se un giorno mi vedessi male non sarete voi a farmi notare quanto io sia una ragazza davvero fortunata!”.

Chiara Rabbi, ex Uomini e Donne: “I social non vi danno il diritto di scrivere ciò che volete!”

A dispetto dello sfogo per il commento precedente, Chiara Rabbi si è poi nuovamente trovata a dover replicare ad ulteriori commenti negativi in relazione al suo aspetto fisico e modo di vestire. “Io sono spaventata da questo mondo; sono alta 1,58 e peso 50 kg. Ho un seno prorompente e un lato B importante, le curve non mi mancano. Anche se avessi qualche kg in più mi ritengo una ragazza normalissima, ho una magrezza sana dovuta alla mia costituzione genetica e grazie a Dio non mi privo di niente; ma cosa caz*o devo dimagrire? Lo capite che i social non vi danno il diritto di scrivere quello che vi passa per la testa?”.

Come riporta Isa e Chia, lo sfogo di Chiara Rabbi per le offese e critiche ricevute in relazione al suo fisico è proseguito con un video pubblicato sui social dove sottolinea ulteriormente il suo punto di vista. “… Se voi mi vedete brutta, mal vestita, e io mi vedo bella, mi potete dire quello che volete. A me preoccupa perchè questa situazione sta peggiorando, i disturbi alimentari vengono spinti dai social, soprattutto su Instagram sponsorizzando uno stereotipo sbagliatissimo”. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi concluso. “Se una persona è di costituzione tipo me deve arrivare ad un tipo di stereotipo che ci impone la società è un problema e diventa un grave problema di salute. Quindi, vi invito senza guerra, a combattere questi stereotipi”.











