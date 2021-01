Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei?/ Lei piange a Uomini e Donne, il web…

Chiara Rabbi è la rivale ufficiale di Beatrice Buonocore per la conquista del cuore di Davide Donadei. Da settimane, il tronista di Uomini e Donne si sta dedicando unicamente alle due corteggiatrici senza, tuttavia, riuscire a sciogliere tutti i dubbi che gli impediscono di fare una scelta ponderata. Durante le ultime puntate del dating show di canale 5, il 25enne ha ammesso di provare sentimenti forti per entrambe e di sentire la mancanza sia di Beatrice che di Chiara quando non lo vede. Nell’ultimo periodo, tuttavia, Davide si è avvicinato tantissimo a Chiara con cui ha vissuto esterne importanti ed emozionanti. “Lei sa dove colpire”, ha detto il tronista dopo un’esterna in cui Chiara è riuscita a ricreare l’atmosfera della casa del tronista emozionandolo tantissimo. “Con te mi sento a casa”, ha aggiunto Donadei stupendo la Rabbi che, tuttavia, non è ancora convinta che l’interesse di Davide nei suoi confronti sia reale.

CHIARA RABBI DIVIDE IL WEB

Chiara Rabbi sta facendo di tutto per conquistare il cuore di Davide Donadei il quale, tuttavia, pare aver occhi soprattutto per Beatrice Buonocore. Nonostante con quest’ultima stia avendo diversi problemi e le discussioni siano all’ordine del giorno, gli sguardi del tronista in puntata sarebbero rivolti solo a lei. Un atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi di Chiara che, nel corso dell’ultima puntata, ha attaccato apertamente il tronista per aver dedicato ogni sguardo a Chiara nonostante una loro, bellissima esterna. La Rabbi non nasconde di sentire a tratti l’interesse di Davide nei suoi confronti così come il web che, da una parte spera che sia lei la scelta e, dall’altra, è sicuro che Davide sceglierà Beatrice. La Rabbi, da parte sua, sta continuando il suo percorso augurandosi che il momento della scelta arrivi il prima possibile.



