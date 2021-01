Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei?/ Uomini e Donne: un gesto del tronista…

Chiara Rabbi sarà la scelta di Davide Donadei? Nonostante litigi e incomprensioni, la corteggiatrice sarà la ragazza che il tronista pugliese sceglierà per cominciare una storia lontano dagli studi di Uomini e Donne? Bellissima, con un carattere dolce ed emotivo, Chiara è riuscita, passo dopo passo, ad attirare l’attenzione di Davide con cui c’è una forte “chimica” come ha sottolineato più volte il tronista che non ha mai nascosto di fare una grande fatica per non baciarla. In esterna, dopo aver conosciuto parte della famiglia, Davide si è lasciato andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Chiara ammettendo di “sentirsi a casa” con lei e di amare il clima familiare che respira quando va a casa sua. Parole che hanno fatto perdere la pazienza a Beatrice Buonocore convinta di non essere la scelta di Davide. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, un gesto del tronista ha fatto crollare le certezze della Rabbi.

CHIARA RABBI IN CRISI PRIMA DELLA SCELTA DI DAVIDE DONADEI A UOMINI E DONNE

I litigi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi sono all’ordine del giorno. Davide, pur provando una forte attrazione nei suoi confronti, ma anche una sana gelosia, ha più volte sottolineato che vorrebbe avere più reazioni da parte sua. Un’accusa che la corteggiatrice non gradisce dopo essersi esposta tantissimo nei suoi confronti. Tuttavia, a far crollare le certezze di Chiara, nel corso dell’ultima registrazione, è stato un gesto di Davide. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, il tronista ha trascorso un’intera giornata con Beatrice Buonocore nel corso della quale non sono mancati gli abbracci, le dichiarazioni importanti e anche le lacrime. Per Chiara, la giornata che Davide ha trascorso con Beatrice sarebbe la prova di quella che sarà la sua scelta. Sarà davvero così o ci sarà un colpo di scena?



© RIPRODUZIONE RISERVATA