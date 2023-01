Chiara Rabbi tradita da Davide Donadei?/ L’ex corteggiatrice lancia una frecciata

Chiara Rabbi rompe il silenzio sui tradimenti di Davide Donadei: la frecciata social

Riguardo la rottura tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, sui social sono circolati moltissimi rumor che parlano di diversi tradimenti dell’ex tronista. Sarebbe proprio a causa di quest’ultimi che i due hanno deciso di lasciarsi e di tornare alle proprie vite. Tuttavia, Davide, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha sempre negato di aver tradito più volte la sua ex compagna.

Chiara Rabbi, cogliendo alcune domande su Instagram da parte dei fan, ha rotto il silenzio sulla questione lasciando intendere che i tradimenti ci siano stati. L’ex corteggiatrice alla domanda sul gesto più bello che avesse fatto ha risposto: “Sicuramente, il gesto più nobile a oggi, quello più rispettoso e più maturo è stato quello di rimanere in silenzio“. Il riferimento al “silenzio” sembrerebbe un chiaro riferimento a Davide Donadei, al non averlo infamato tirando fuori ciò che davvero fosse accaduto tra loro.

Se da un lato Chiara Rabbi ha fatto un velato riferimento ai presunti tradimenti dell’ex, Davide Donadei nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha rivelato quali sono stati i motivi della rottura.

Dopo pochi giorni dall’ingresso dalla porta rossa, l’ex tronista ha rivelato a Oriana Marzoli i dettagli sulla sua storia con Chiara Rabbi nata a Uomini e Donne. Donadei ha dichiarato: “Se voglio trovare un’altra ragazza? No, sono tranquillo ora. Se dovesse arrivare ok. Non la sto cercando, non si cerca il vero amore. Se devo trovarmi una storiella, la trovo sicuramente fuori da qui”. Poi rivela i motivi della rottura con la sua ex: “Vuoi sapere perché è finita? Era molto gelosa. È finita per quello ed è finita anche e soprattutto perché è finito il sentimento da parte mia. Non pensavo che potesse essere più la madre dei miei figli. Quando ho iniziato a pensare questo, non aveva più senso, anche perché convivevamo, era una cosa importante. La decisione è stata principalmente mia.”

