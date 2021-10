Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta/ Amore nato nel 2020: oggi convivono

Come gli appassionati di gossip e i fan del cantante sicuramente sapranno, Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta, uno degli artisti più apprezzati in Italia e vincitore di un Festival di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro, grazie alla loro “Non mi avete fatto niente”. Per quanto la coppia viva la propria relazione sentimentale a debita distanza dai riflettori del mondo del gossip, qualcosa in questi mesi è trapelato su di loro; d’altro canto, il loro amore è iniziato almeno nel 2020 (risale a quell’anno la prima traccia ufficiale sui social media, ndr) e, di conseguenza, si è avuto modo di ricostruire un po’ il profilo della ragazza.

Si tratta, in particolare, di una marketing manager e di un’agente sportiva, che lavora nel mondo del calcio. Nata a Milano nel 1990, Chiara ha studiato Economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel capoluogo meneghino e, subito dopo la laurea, ha prestato servizio come stagista all’ospedale Fatebenefratelli nel settore della contabilità. La giovane risulta essere una grande appassionata di viaggi e cibo e, nel suo curriculum vitae, spicca anche l’incarico di commentatrice sportiva, ricoperto per un’emittente locale,

ERMAL META E CHIARA STURDÀ: AMORE AI TEMPI DEL LOCKDOWN

Chiara Sturdà ha rapito il cuore di Ermal Meta dopo la fine del fidanzamento con Silvia Notargiacomo, dj radiofonica con cui l’artista ha condiviso un percorso sentimentale lungo ben nove anni. La presentazione ufficiale della giovane ai fan da parte del cantante è avvenuta nel mese di aprile 2020 e lo scorso 8 marzo, durante la Festa della Donna, Ermal ha pubblicato un’istantanea corredata dalla seguente didascalia: “Non mi è mai piaciuto fare gli auguri per l’8 marzo perché credo che quel giorno, quell’8 marzo vero sia ancora lontano. Viva le donne, viva le lotte che hanno fatto e continuano a fare in questa società maschile e maschilista”.

Invece, Chiara Sturdà, in occasione del compleanno numero 40 del compagno ha pubblicato nelle Instagram Stories uno scatto di loro due in bianco nero, con la seguente frase a incorniciare la dedica: “A te che irradi il mondo di bellezza, buon compleanno amore”. Stando a quanto si apprende, oggi Ermal e Chiara convivono e la loro relazione procede a gonfie vele.



