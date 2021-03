Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ Dedica d’amore del cantante “Quando sei nata…”

A sostenere Ermal Meta, alla sua nuova partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2021, ci penserà Chiara Sturdà, la sua nuova e giovane fidanzata. Dopo infatti la relazione decennale con Silvia Notagiacomo, il cantante ha ritrovato il sorriso al fianco di una nuova donna, la quale è riuscita a fare breccia nel suo cuore con dolcezza e vicinanza. A lei, il cantante, ha destinato tenere parole sui social, spiazzando tutti con una serie di scatti che lo vedono nuovamente sorridente al fianco di Chiara. In uno scatto in bianco e nero dello scorso ottobre, la coppia si gode un momento di relax e romanticismo sulla spiaggia. A lei Erman ha scritto: “Sei nata 30 anni fa in questo giorno. Doveva esserci un gran sole quel giorno”, correlando il suo messaggio d’amore con l’emoji di un cuore rosso.

Nonostante entrambi siano molto riservati rispetto alla loro vita privata (Chiara Sturdà ha persino il profilo Instagram riservato a pochi contatti intimi), i due vivrebbero insieme condividendo alcuni scatti e momenti di vita di coppia con i rispettivi follower. Ed a quanto pare, oltre a fare breccia nel cuore di Ermal, Chiara sarebbe riuscita a conquistare anche quello dei fan del cantante, i cosiddetti “lupi di Ermal”, i quali hanno anche dedicato alla coppia alcune fanpage su Instagram nelle quali hanno raggruppato i loro scatti social insieme.

CHIARA STURDÀ, FIDANZATA ERMAL META: LA RISERVATEZZA AL PRIMO POSTO

Avendo il profilo Instagram privato, di Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta, non si sa moltissimo. Dalla sua bio apprendiamo tuttavia ciò che fa nella vita e le sue principali passioni. Lei si definisce una “sports agent” e una “marketing manager”, ruoli che svolge per la Top Player Company, società che si occupa di consulenza legale per atleti e che ha tra i suoi clienti numerosi calciatori e calciatrici. Nata a Milano nell’ottobre 1990, ha conseguito la laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale. Sempre nella sua bio Instagram si definisce “Amante del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”.

Gioca a pallavolo ma ama parlare soprattutto di calcio anche alla luce del suo lavoro. La fine della storia tra Ermal Meta e la precedente compagna era stata annunciata nel 2018 senza tuttavia aggiungere dettagli sui motivi. Un atteggiamento di estrema riservatezza rispetto alla sua vita privata che ha voluto portare avanti anche nella sua nuova storia con la Chiara Sturdà, presentata “ufficialmente” da Meta sui social nell’aprile di un anno fa. Dopo aver smentito le voci di un bebè in arrivo, il cantante si era fatto vedere in video lo scorso novembre proprio con Chiara per annunciare la sua nuova canzone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA