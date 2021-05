Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ Lei: “Amo la gente che sorride”

Ermal Meta è fidanzato da diverso tempo con Chiara Sturdà, nota marketing manager e agente sportiva impiegata nel settore del calcio. La verità sulla loro relazione è arrivata dopo la rottura con Silvia Notargiacomo, con cui il cantautore ha condiviso ben nove anni di vita. Nonostante la longevità di questo legame, i fan di Ermal – i cosiddetti ‘lupi’ – non hanno faticato ad accettare Chiara come la nuova ragazza al fianco di Meta. Per il momento, i due appaiono abbastanza riservati: sono pochi gli scatti di coppia pubblicati sui social, soprattutto perché lei non appartiene al mondo dello spettacolo ed è poco abituata a esporsi in questo senso.

Chi è Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta

Su Instagram, Chiara Sturdà si definisce un’amante “del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”. Il suo profilo risulta privato, mentre su Twitter non pubblica dal 2015. Chiara è nata il 16 ottobre 1990, è di Milano e si è laureata in Economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha lavorato come stagista all’ospedale Fatebenefratelli nel segmento della contabilità e della gestione dei dati. In seguito, nel 2018, si è affermata in televisione come commentatrice sportiva di un’emittente locale (Bergamo Tv), per poi intraprendere definitivamente la strada del giornalismo iscrivendosi a un workshop di Sport Italia.

Grande appassionata di volley, ma soprattutto di calcio, la Sturdà lavora attualmente per la Top Player Company, una società che si occupa di consulenza legale per atleti (calciatori in primis). Il suo ruolo è quello di agente sportiva e marketing manager. La notizia del fidanzamento ufficiale con Ermal Meta è arrivata nel 2020. Subito dopo, sui social, sono state pubblicate le loro prime foto in compagnia dello stesso gruppo di amici con cui i due hanno organizzato la loro vacanza in Grecia. Presenti anche il fratello di lui, Rinald Meta, e il famoso Leonardo Lamacchia di Amici.

