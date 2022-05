Chiara, testimone abusi di Capodanno a Milano/ “Questa mentalità non cambierà mai”

Chiara, testimone degli abusi e delle molestie avvenuti in piazza Duomo a Milano la sera di Capodanno, è intervenuta in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di lunedì 30 maggio 2022. La giovane ha ripercorso mentalmente gli attimi drammatici a cui ha assistito con i propri occhi quella notte, agendo in prima persona per sottrarre una delle vittime alle grinfie del branco che stava approfittando del suo corpo: “Sono entrata nel gruppo e sono stata scambiata per un maschio. Avevo il cappuccio e il giubbotto, sono stata presa per uno di loro”.

CHIARA, TESTIMONE DEGLI ABUSI DI CAPODANNO A MILANO IN PIAZZA DUOMO: “LE PERSONE NON CAMBIERANNO MAI”

Il racconto di Chiara a “Storie Italiane” si è fatto ancora più dettagliato, con la giovane che ha evidenziato: “Quando sono entrata nel mucchio, davanti a me ho visto la ragazza a terra, tutti erano sopra di lei. Aveva un giubbotto rosso, i pantaloni le erano stati tolti. Cose di questo genere sono da condannare. Cosa mi sento di dire quest’oggi? Purtroppo che la mentalità che c’è non cambierà mai. Indipendentemente dal luogo e dai contesti, le persone non cambieranno mai”.

