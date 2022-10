Chiara Tron, chi è e vita privata/ “Viola come il mare? Questo cast è affiatatissimo”

Chiara Tron, che interpreta Tamara nella fiction di successo “Viola come il mare”

Chiara Tron ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. L’attrice interpreta Tamara nella fiction di successo “Viola come il mare” con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Un grandissimo successo per la giovane attrice che nella serie presta il volto a Tamara Graziosi, cameraman nella redazione di Sicilia WebNews. Intervistata da spettacolomusicaesport.com, Chiara ha raccontato cosa ha in comune con il suo personaggio :”in comune invece abbiamo l’ironia e l’essere presente per le persone a cui teniamo. Rispondendo a questa domanda mi rendo conto che alla fine la vera risposta è: siamo la stessa persona solo che lei esiste in “Viola come il mare”, io nei restanti giorni dell’anno”.

Non solo, parlando sempre del personaggio di Tamara ha aggiunto: “lei si presenta come svogliata, cinica, disinteressata ai rapporti sociali e decisamente propensa alla solitudine. Leggendola mi faceva pensare tanto a un lupo omega, cioè un lupo che tende a minimizzare le situazioni di difficoltà e a disinnescare. È fondamentale al branco ma non ne è protagonista e mi piace perché lei non ha problemi a vivere fuori dai riflettori. Interpretarla è stata la cosa più naturale del mondo, l’ho sentita mia da subito nonostante sia il mio opposto. Alla fine vestendo i suoi panni ogni giorno, sento che abbiamo creato una sorta di fusione”.

Chiara Tron e il rapporto con con Francesca Chillemi e Can Yaman

Sul set di Viola come il mare, Chiara Tron si è ritrovata a lavorare con Francesca Chillemi e il sex symbol Can Yaman. “Questo cast è affiatatissimo! ” – ha confessato l’attrice che parlando della Chillemi ha detto – “abbiamo legato dalla prima lettura che è stata il 23 settembre e fino al primo giorno di riprese abbiamo studiato insieme vivendo praticamente in simbiosi. Adesso che la serie è uscita siamo ancora più legate di prima”. Parlando po di Can Yaman ha precisato: “si è unito a noi due nella fase di studio agli inizi e questo ci ha fatto prendere subito confidenza. Era come avere un fratellone Gigante accanto. Io lo chiamo GGG come il grande gigante gentile”.

Il grande successo della prima puntata è stato enorme e la stessa attrice ha ringraziato il pubblico italiano: “non potrei essere più grata al pubblico che ci ha sostenuti, sperando che si mantenga sempre appassionato e fedele anche nelle prossime serate. Mi piacerebbe che arrivasse un cambio di prospettiva. Siamo abituati a soccombere alle difficoltà, alle malattie, alle avversità che incontriamo lungo la strada. Ecco, “Viola come il mare” racconta come si possa affrontare il negativo con un sorriso, con l’empatia, consapevole che spesso da soli è più dura, ma mettendosi in ascolto dell’altro si possono curare tante ferite, anche le proprie”. Infine parlando del suo sogno nel cassetto ha rivelato: “vincere l’Oscar, sembrerà banale ma è la verità”.











