Chiara Vingione chi è? Oggi al Concerto per la pace/ L’atleta paralimpica e il suo messaggio

Chi è l’atleta paralimpica Chiara Vingione?

Chiara Vingione è salita sul palcoscenico del Concerto per la pace registrato il 17 dicembre sarà trasmesso il 1° gennaio in prima serata su Canale 5, con replica il 6 gennaio. Con lei, Marcel Jacobs, già insieme il 1° novembre nella celebre Corsa dei Santi a Roma per la Onlus di Valdocco. Chiara Vingione, classe ‘96, è una straordinaria atleta paralimpica della Nazionale italiana di Basket Fisidr.

Orgoglio italiano e iconica nella sua interpretazione dell’Inno nazionale in LIS, la lingua dei segni, prima delle gare con Portogallo e Turchia, Chiara ha invitato i presenti e gli utenti a partecipare agli obiettivi dei salesiani. Sul palco della kermesse solidale, la Vingione, assieme all’oro olimpico Marcel Jacobs e alla pluricampionessa Fiona May, ha ricordato come, arrivare alla pace, sia pari a ottenere una grande vittoria.

Chiara Vingione, le Missioni Don Bosco in Ucraina

Il pensiero di Chiara Vingione si è quindi rivolto allo scopo delle Missioni Don Bosco in Ucraina. Qui infatti, grazie alle donazioni ottenute, sarà possibile costruire, non solo un rifugio antiaereo attrezzato, ma anche un campo polisportivo e un parco giochi. Questi ultimi, una volta finita la guerra, potranno poi essere nuovamente valorizzati e convertiti in un piccolo teatro, creando un vero e proprio centro aggregativo per i giovani.

Qui, verranno installati anche numerosi attrezzi sportivi, simbolo di come l’attività fisica sia usata come vero e proprio strumento di pace. Lontana dai social, nella vita privata, Chiara Vingione ha un fidanzato di cui però, ha preferito non rendere pubblico il nome. Nel 2021 le è stata conferita anche una Laurea Honoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione. Non solo. Chiara è infatti la prima donna a vincere un Mondiale di basket.

