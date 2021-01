Chiara Vs la mamma Teresa e i fratelli: “Truffata”/ “Solo guai!” (C’è posta per te)

Quella di Teresa, Vincenzo e Veronica è la storia di una famiglia divisa a metà. Teresa è la mamma degli altri due ma c’è anche un’altra figlia, Chiara, ed è per lei che chiama C’è posta per te. Sono 9 anni che non si vedono e sentono, lei ha addirittura cambiato numero. La donna svela però di non avere nulla a che fare con tutto questo, perché l’allontanamento è nato da una litigata che c’è stata tra i figli. La verità è che la discussione che ha scatenato la rottura è nata tra Vincenzo e il marito di Chiara, Giuseppe. Il primo avrebbe scoperto il marito della sorella in auto insieme ad un’altra donna e, dopo, avrebbe dunque chiamato Chiara per avvertirla. In quel periodo Chiara era incinta ma, nel giro di una settimana, Giuseppe ribalta la situazione, dichiarando che Vincenzo si era inventato tutto perché non era mai piaciuto alla famiglia. Dunque tutto era stato fato per far sì che Vincenzo e Chiara si lasciassero.

Lite tra fratelli a C’è posta per te: Chiara e Giuseppe contro Vincenzo…

Tutta questa vicenda che un distacco tra Chiara e la sua famiglia. Nascono però anche ulteriori scontri a causa di questioni di denaro e, per la precisione, per la vendita di un villino i cui proventi non sono stati divisi equamente tra i figli, perché tutta la somma è stata data da Teresa a suo figlio Vincenzo in quel momento in difficoltà. Una cosa che proprio Giuseppe ha accusato più di tutti. Dopo questa nuova lite, Chiara e Giuseppe lasciano Palermo e si trasferiscono a Vicenza, da quel momento non hanno più rapporti con Teresa, Vincenzo e Chiara. Riusciranno a risolvere la diatriba a C’è posta per te?



