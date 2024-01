Chicago Fire 12/ Taylor Kinney torna e anticipa: “Kidd e Severide, nuove tensioni”

Chicago Fire 12, anticipazioni: il ritorno di Taylor Kinney

Chicago Fire 12 riaccoglie nel cast un suo storico interprete: Taylor Kinney. L’attore sarà presente nella dodicesima stagione, al via negli Stati Uniti il 17 gennaio 2024 (in Italia è ancora sconosciuta la data di lancio). L’interprete di Kelly Severide si era preso un anno di pausa per un motivo personale che non è stato mai palesato, ma ora sembra essere pronto a tornare a vestire i panni del suo personaggio. I fan di Chicago Fire 12 si preparano quindi a rivederlo: Severide è uno dei pompieri più amati all’interno della serie tv. Tuttavia, il suo ritorno non sarà molto gradito da parte di una persona in particolare, ossia sua moglie Stella Kid. L’ultima volta li abbiamo lasciati non proprio in acque tranquille.

Ad anticipare quello che accadrà è la showrunner di Chicago Fire 12, Andrea Newman, che ha spiegato in che modo Kidd e Severide si rivedranno. Vi anticipiamo che non sarà una bella reunion. Nella scorsa stagione, il personaggio di Taylor Kinney aveva deciso di lasciare Chicago e la Stazione 51 per seguire un programma di formazione sull’investigazione di incendi dolosi in Alabama. Molto lontano dai suoi colleghi, e specialmente da Stella, la quale ovviamente non l’ha presa bene.

Taylor Kinney torna in Chicago Fire 12: nuove tensioni tra Kidd e Severide

Il ritorno di Severide in Chicago Fire 12 farà scoppiare nuove tensioni tra lui e Kidd. Quando lui aveva deciso di andare in Alabama per seguire quel programma speciale sugli incendi dolosi, Kelly era stato poi reclutato per dare il suo aiuto in un’indagine dell’ATF. Sua moglie, intanto, era rimasta all’oscuro di tutto, almeno fino al finale della scorsa stagione. Severide è stato molto vago sul suo ultimo impiego, cosa che Stella non ha preso per niente bene. In Chicago 12, la storia fa un salto avanti di sei mesi e vedremo Severide subito in azione: si occuperà di un caso di incendio doloso per conto dell’OFI. Ciò sarà motivo di scontro tra moglie e marito, come ha anticipato la showrunner Newman.

“C’è una dinamica completamente nuova tra loro. Diventa abbastanza ovvio appena inizia la nuova stagione”, ha affermato. La showrunner ha assicurato che in Chicago Fire 12 Kidd e Severide “sono ancora innamorati”, ma c’è questo nuovo ostacolo da affrontare. L’indagine dell’OFI “porterà molte cose a galla”. Insieme a loro, il pubblico avrà modo di esplorare i problemi nel loro matrimonio, che stanno emergendo dopo la partenza di Severide per l’ATF nella scorsa stagione.











