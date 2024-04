Maria Teresa Ruta si sposa per la dodicesima volta/ Ecco chi é il marito Roberto Zappulla

Grande fratello, Maria Teresa Ruta si sposa: i dettagli del lieto evento

Maria Teresa Ruta torna ad essere protagonista nel gossip made in Italy, presto sposa per la dodicesima volta di Roberto Zappulla.

L’ex concorrente in corsa al Grande Fratello vip, all’età di 63 anni, diventa nonna per la prima volta dal momento che la figlia concepita con Amedeo Goria, Guenda Goria, è in attesa del primogenito con il compagno Mirko Gancitano. Ma non é tutto. Perché Maria Teresa Ruta si prepara anche per i fiori d’arancio, alla luce del matrimonio che l’attende per il prossimo autunno 2024, presto sposa di Roberto Zappulla. Ebbene quest’ultimo é un produttore discografico che é al contempo il compagno dell’ex Grande fratello vip Ruta da almeno vent’anni.

A dare annuncio del matrimonio di Maria Teresa Ruta é la diretta interessata in occasione di un intervento in TV, da ospite a Storie di donne al bivio nella puntata prevista in onda il 20 aprile 2024 condotta da Monica Setta. «Pensiamo di sposarci il 23 ottobre», fa sapere l’ex protagonista neo nonna e sposa Maria Teresa Ruta.

Maria Teresa Ruta presto sposa per la dodicesima volta: il matrimonio con Roberto Zappulla

La conduttrice bionda che ha superato le sessanta primavere si prepara anche per la nascita del nipote che la figlia Guenda attende insieme all’amato Mirko, dopo i problemi di salute di lei, che nel 2022 rischiava la sua incolumità per effetto di una gravidanza extrauterina: «Non potrò avere figli naturalmente», dichiarava la figlia d’arte di Maria e il giornalista Amedeo Goria, Guenda Goria di recente.

E con Roberto Zappulla la showgirl ex gieffina Ruta può dire sí per la dodicesima volta, dopo le prime undici in diverse cerimonie ed eventi vissuti in giro per il mondo. Per il dodicesimo matrimonio Maria Teresa Ruta opta per un evento matrimoniale tradizionale e all’italiana, nel Belpaese.

