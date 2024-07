Anticipazioni Chicago Fire 12: nuova puntata stasera su Italia 1

Nella prima serata di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, a partire dalle ore 21:20 circa su Italia 1 vanno in onda tre nuovi episodi di Chicago Fire 12, rispettivamente intitolati In trappola, Le piccole cose e Nei guai. Secondo le anticipazioni di Chicago Fire 12, che ha preso il via la scorsa settimana con la prima puntata, nel primo episodio Stella e Boden si troveranno ad accogliere nella caserma Derrick, scelto per mettersi alla guida del camion 81. L’uomo è davvero molto soddisfatto di questa nuova esperienza che gli permetterebbe di avere un lavoro che lo soddisfa dal punto di vista economico e della gratificazione personale; tuttavia, questo suo atteggiamento finisce per irritare l’inossidabile Mouch, che decide quindi di tenerlo sempre sotto controllo con la speranza che possa commettere qualche errore.

Nel frattempo, Cruz va da Boden per metterlo al corrente dell’esame che potrebbe permettergli di diventare tenente: l’esame è ormai vicino, in quanto è stato confermato per gli ultimi giorni del mese. Finalmente Herrman lascia da parte il proprio orgoglio e decide di fare una scelta funzionale per le sue esigenze; in particolare, accetta di utilizzare un apparecchio acustico per sentire correttamente la voce delle persone e i rumori, e così gli si apre un nuovo mondo fatto di normalità.

Anticipazioni Chicago Fire 12: Carver e Violet a gonfie vele

Proseguendo con le anticipazioni di Chicago Fire 12 per il secondo episodio, intitolato Le piccole cose, si parte con la discussione che ha visto protagoniste Stella e Kelly e che sembra aver lasciato ancora degli importanti strascichi. Nel frattempo le cose sembrano andare a gonfie vele tra Carver e Violet: tra i due c’è grande sintonia e lei sembra essere molto felice e totalmente presa da questo nuovo amore, anche se ci sono momenti in cui teme che tutto possa precipitare come è avvenuto già precedentemente e non vorrebbe trovarsi nuovamente a soffrire, e questo la blocca un po’.

Ci sono vicende personali in arrivo anche per il capitano Boden, che dovrà fare i conti con la gestione del suo figliastro James, fattosi nuovamente vivo dopo tanto tempo ma soltanto per richiedere un aiuto in un momento di grande difficoltà; infatti sua madre, per una vicenda estremamente complessa, è stata arrestata. Mentre Cruz inizia a palesare un po’ di malumore per il mancato invito per le nozze di Brett e Casey, all’orizzonte ci sono problemi classici da madre single per la stessa Brett, che si ritrova più volte a dover portare in caserma la propria figlia Julia poiché la baby-sitter si dimostra inaffidabile.

Anticipazioni Chicago Fire 12: Brett nei guai a causa di un defibrillatore?

Proseguendo con le anticipazioni di Chicago Fire 12 per il terzo episodio di stasera, intitolato Nei guai, durante un intervento all’interno di un complesso scolastico durante una partita di basket, Brett e Violet devono gestire un inaspettato problema con l’utilizzo del defibrillatore. Fortunatamente la loro esperienza permettere loro di bypassare il problema e di intubare d’urgenza un ragazzo in difficoltà, riuscendo a gestire il tutto con l’utilizzo del defibrillatore scolastico.

La questione però è molto complicata poiché il ragazzo sembra aver avuto delle lesioni a livello cerebrale, e questo potrebbe significare delle indagini a carico della stessa Brett che è responsabile del servizio; le indagini dovranno anche accertare se si tratta di un errore umano oppure di un problema tecnico sul defibrillatore. Intanto, in caserma, Herrmann si presenta con una poltrona massaggiante trovata in mezzo alla strada e portata all’interno della struttura; tale oggetto ha però un importante collegamento con quanto avvenuto durante la partita di basket e potrebbe essere fondamentale a scagionare Brett da ogni responsabilità.