Chicago Fire 7/ Anticipazioni 1 luglio: l’errore di Stella avrà gravi conseguenze

CHICAGO FIRE 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 1 luglio 2020, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Chicago Fire 7 in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il secondo, dal titolo “In guerra“, con cui verrà dato vita al primo crossover di stagione che coinvolgerà Chicago PD 6 e Chicago Med 4. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: Casey (Jesse Spencer) non riesce ancora a capire perchè Gabriela (Monica Raymund) abbia deciso di lasciarlo e andare a Puerto Rico. I due hanno avuto una brutta lite sul tema genitori e il Tenente è preoccupato che questa ferita non potrà essere risanata. Poco dopo, Boden (Eamonn Walker) annuncia alla squadra l’arrivo di un nuovo paramedico: Emily Foster (Annie Ilonzeh). La ragazza però si mette subito in cattiva luce, arrivando in ritardo sul posto di lavoro. Quando la squadra viene chiamata liberare un addetto della manutenzione, Casey dimostra di non avere paura della morte ed entra nell’ascensore anche se consapevole dei rischi. Il vigile del fuoco rimane infatti bloccato all’interno con un cittadino e Severide (Taylor Kinney) e gli altri devono fare di tutto per salvarlo. Messo sotto pressione dall’amico, Casey ammette di aver parlato poco con Dawson nell’ultimo periodo e di essere arrabbiato con lei. Su invito di Severide, Casey decide di chiamare Gabriela, che gli racconta delle difficoltà dei soccorsi a Puerto Rico.

Intanto, Boden scopre che Gorsch (Stephen Boyer) lo sta tenendo sotto controllo e che non ha intenzione di rendergli la vita facile. Gli impone infatti di non chiudere la porta del suo ufficio durante le riunioni, poi critica Severide per aver ignorato l’addestramento e aver agito senza cognizione di causa. Insospettito, Boden chiede a Otis (Yuri Sardarov) di fare delle ricerche su Grissom (Gary Cole), in modo da arrivare a Gorsch. Secondo il Comandante, c’è qualcosa che non va nel rapporto fra i due, anche se non comprende ancora appieno per quale motivo siano così legati. Dopo aver ricevuto una visita di Casey e Severide, Grissom si mette in contatto con con Gorsch, mentre Brett e Foster intervengono per un paziente bloccato con un braccialetto alla caviglia. Dopo aver ottenuto il permesso del Comandante di partire per Puerto Rico, Casey scopre che Gabriela è in città e che lo sta attendendo a casa. La donna però gli dà una brutta notizia: ha deciso di trasferirsi in via definitiva e gli chiede di partire con lei. Casey però non intende lasciare tutto per amore.

CHICAGO FIRE 7 ANTICIPAZIONI DELL’1 LUGLIO 2020

EPISODIO 2, “IN GUERRA” – Un palazzo di 25 piani viene avvolto dalle fiamme e i vigili del fuoco devono unirsi ai paramedici per portare i civili in salvo. Intanto, Halstead scopre che il padre è uno dei cittadini rimasto intrappolato all’interno dell’edificio. Gorsch invece non smette di tenere sotto controllo Boden, mentre Casey e Brett devono fare i conti con l’addio di Dawson e le sue conseguenze nelle vite di entrambi. Da un lato Matt deve affrontare il dolore della perdita del suo più grande amore, mentre Sylvie deve digerire il fatto di aver perso un’amica preziosa. Durante le operazioni di soccorso però riuscirà a scoprire qualcosa di più su Foster. Non mancheranno inoltre gli atti eroici di Severide: in questa nuova puntata, il nostro Tenente sfiderà la sorte per salvare un bambino rimasto nei piani più alti del palazzo. Le fiamme però travolgeranno anche un altro membro della squadra, Stella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA