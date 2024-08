Chicago Fire 12, anticipazioni ultima punrara 14 agosto 2024: cosa accadrà in Sotto pressione

L’adrenalinico serial Chicago Fire 12 arriva alle battute finali. Mercoledì 14 agosto, su Italia 1, in prima serata, andranno in onda gli ultimi due episodi. La serie, che segue le vite di un gruppo di vigili del fuoco e paramedici che lavorano nella caserma 51 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, è stata creata da Derek Haas e Michael Brandt ed è nota per il suo mix di dramma e azione, e per la rappresentazione realistica e coinvolgente del lavoro dei pompieri e dei paramedici.

Le anticipazioni del primo dei due episodi di questa sera di Chicago Fire 12, dal titolo Sotto Pressione, svelano che in caserma, Severide guida la squadra 4, mentre Kidd è alla ricerca di un nuovo automezzo, in sostituzione di quello andato incendiato alla fine dell’episodio precedente. La squadra 3 si impegna a battere il record di trascinamento di un’autopompa da parte di 2 uomini per 30 metri. Durante un intervento, il paramedico Lennox somministra un calmante non conforme al protocollo; Violet e Severide considerano se fare rapporto su di lui, ma Kelly decide di procedere e di vedersela poi con la Robinson. Cruz affronta problemi con Chloe riguardo al suo lavoro e cerca di migliorare la loro relazione.

Chicago Fire 12: le anticipazioni del finale di stagione

Le anticipazioni del secondo episodio dell’ultima puntata di Chicago Fire 12, dal titolo ‘Mai dire addio‘, ci svelano che Boden torna a casa dopo aver aiutato il figliastro e decide di opporsi alla Robinson per il ruolo di vice commissario, nonostante la donna goda del supporto dalle figure chiave del CFD. Intanto, il nuovo camion 81 presenta problemi, notati da Mouch. Durante un intervento, la squadra 51 salva degli operai da un’impalcatura barcollante; Boden tenta di salvare anche il capomastro, ma questi non riesce ad afferrargli la mano e cade sull’airbag malfunzionante del nuovo mezzo, riportando ferite gravi.

Ispirato dall’incidente, Boden annuncia la sua candidatura a vice commissario, sostenuto dalla squadra. Mouch, Hermann e Ritter scoprono che il vecchio camion aveva modifiche, non più legali, che ne miglioravano le prestazioni. Durante un intervento in un ristorante, Carver e Damon si scontrano con due civili aggressivi. Kidd decide di non chiamare la polizia per proteggere la candidatura di Boden. Quest’ultimo ottiene la promozione e i vigili della 51 lo festeggiano, felici che abbia sconfitto la Robinson. Damon rivela a Severide di aver avuto un padre violento, Benny Severide.