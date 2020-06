Chicago Fire 7/ Anticipazioni 30 giugno: l’addio di Gabriela Dawson

CHICAGO FIRE 7, LA SERIE TV: TRAMA E CAST

Chicago Fire 7 pronta al debutto per le reti in chiaro: Italia 1 trasmetterà nella prima serata di oggi, martedì 30 giugno 2020, il primo episodio della serie tv, dal titolo “Sotto controllo“. Nuove avventure ci attendono per i ragazzi della Caserma 51, soprattutto per quanto riguarda Casey. Il pompiere interpretato da Jesse Spencer ha dovuto affrontare diverse peripezie nel precedente capitolo. Ora si dovrà preparare invece ad un’assenza importante, quella della sua Gabriela. L’attrice Monica Raymund infatti non farà parte della settima stagione e questo comporterà un drastico cambiamento in Casey. Come reagirà e quali saranno le conseguenze di questo dramma? Non si tratta ovviamente di un addio, almeno dal punto di vista della narrazione, visto che il paramedico si trova ufficialmente a Porto Rico per prestare aiuto alle operazioni di soccorso. Boden (Eamonn Walker) dovrà comunque sostituirla ed è in questo contesto che faremo la conoscenza della new entry Emily Foster, interpretata da Annie Ilonzeh. Avremo modo di conoscerla nel corso del 22 episodi previsti per la nuova stagione, dove ritroveremo tutti i vecchi volti della serie. Da Severide (Taylor Kinney) fino a Mouch (Christian Stolte) e da Herrmann (David Eigenberg) a Otis (Yuri Sardarov) e Cruz (Joe Minoso). Non mancheranno inoltre Kidd (Miranda Rae Mayo) e Brett (Kara Killmer), così come Gorsch (Steven Boyer). Anzi quest’ultimo darà parecchio filo da torcere al nostro Comandante preferito, sempre più guardato a vista e sulle spine.

In Chicago Fire 7 purtroppo ci saranno drammi in arrivo anche per il nostro Severide: crollerà di nuovo nel vortice dell’alcool? A quanto pare il rischio c’è, visto che il nostro vigile del fuoco dagli occhi magnetici dovrà affrontare la morte di un affetto molto importante. A tutto questo si aggiunge anche la relazione altalenante con Kidd: i due vivranno una nuova crisi e ancora una volta c’è di mezzo la gelosia. Non sarà Stella però ad avere uno scontro con il fidanzato, ma Severide. Soprattutto quando scoprirà che è uscita con un amico in particolare. Anche Cruz dovrà affrontare una parentesi amorosa e la possibilità di perdere la ragazza che ama. L’ultima volta lo abbiamo lasciato alle prese con Chloe (Abigail Kuklis), che ha conosciuto grazie all’apertura del secondo Molly. Come andrà a finire fra loro?

CHICAGO FIRE 7, ANTICIPAZIONI DEL 30 GIUGNO 2020

EPISODIO 1, “SOTTO CONTROLLO” – Casey si trova in difficoltà: Gabriela è dovuta andare a Puerto Rico per prestare aiuto alle missioni di soccorso. Purtroppo non è finita perchè Dawson farà ritorno a casa per salutare la sua anima gemella, ma solo per un breve periodo di tempo. Il paramedico infatti ha già deciso di intraprendere altre strade e sarà costretta a dargli addio. Non sarà semplice per Casey riuscire a digerire un colpo simile. Intanto, la Caserma 51 dà il benvenuto al paramedico che sostituirà Dawson, ovvero Emily Foster, a bordo dell’ambulanza 61. Boden invece dovrà guardarsi le spalle dal vice commissario Gorsch, sempre intenzionato a farlo fuori dai giochi e a sostituirlo con un uomo di fiducia. A complicare la situazione sarà l’arrivo di un nuovo commissario, Grissom. Non sarà facile per Boden riuscire a ripulire l’immagine della Caserma e dei suoi uomini agli occhi dei superiori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA