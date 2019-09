Chicago Fire 7 ci sarà? / Anticipazioni: Tutto ruoterà attorno all’addio di Gabby

Termina Chicago Fire ma gli appassionati sono già proiettati a ciò che potrà eventualmente regalare la prossima stagione. Chicago Fire 7 è una certezza, essendo già andato in onda negli Stati Uniti e in anteprima anche in Italia, sui canali Mediaset Premium visibili anche su Sky. Per chi non ha paura di qualche piccolo spoiler, ecco dunque alcune anticipazioni su cosa riserverà la settima stagione dedicata alle vicende dei pompieri del MidWest, nella serie firmata da Dick Wolf. La settima stagione ruoterà principalmente, soprattutto nei primi episodi, attorno a un avvenimento cardine, ovvero all’addio alla serie dell’amato personaggio di Gabby, interpretata da Monica Raymund. Ci sarà innanzitutto da valutare la tenuta del matrimonio di Gabby con Casey, visto che i due dovranno provare a far funzionare le cose anche a distanza. Inoltre entreranno nella storia volti nuovi importanti quelli di Sylvie Brett e di un nuovo paramedico che dovrà però lottare per entrare in sintonia con la squadra di pompieri capitanata da Wallace Boden. Insomma, per gli appassionati di Chicago Fire ci sarà da mettere alla prova la propria capacità di assorbire novità che rischiano di scuotere dalle fondamenta una serie profondamente consolidata nelle sue trame e dinamiche.

CHICAGO FIRE 7, UN NUOVO SUPERVISORE

Nel primo episodio di Chicago Fire 7, oltre al rapporto tra Gabby e Casey subito messo a dura prova, la squadra di Boden dovrà fare i conti con l’arrivo del nuovo supervisore Jerry Gorsch. Una situazione che mescolerà le carte in tavola e soprattutto rischierà di mettere in crisi la dinamica della squadra di pompieri. Non mancheranno poi le adrenaliniche missioni d’emergenza che hanno fatto la fortuna della serie, ma sarà soprattutto il conflitto tra Gorsch e Boden, in particolar modo nei primi episodi, a creare motivi di grande interesse. Chicago Fire 7 sarà composto da 22 episodi e non è stata ancora fissata una data per la messa in onda in chiaro, mentre come detto gli abbonati Mediaset Premium, anche attraverso il satellite di Sky, ha potuto seguire la serie in anteprima tra marzo e luglio scorso, a ridosso dell’uscita negli Stati Uniti con gli episodi della settima serie di Chicago Fire che erano andati in onda tra ottobre 2018 e maggio 2019. Dopo gli ultimi episodi della sesta serie, per i fans che seguono la storia sui canali in chiaro può ufficialmente iniziare il conto alla rovescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA