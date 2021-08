Chicago Fire 8, anticipazioni episodi oggi, 4 agosto

Il ritorno di Gabby Dawson sarà al centro dei nuovi episodi di Chicago Fire 8 in onda oggi, 4 agosto, su Italia1. Chi segue la programmazione sa bene che da questa sera le cose cambieranno visto che non ci saranno più tre episodi bensì due e questo frenerà un po’ la corsa a cui ci eravamo abituati in queste prime settimane di programmazione. Ad andare in onda saranno gli episodi 8 e 9 della nona stagione dal titolo, rispettivamente, Vedere per credere e La magia dei migliori amici in cui la squadra scopre che un’azienda che produce mobili infiammabili è la stessa a capo della fabbrica di materassi dove il nostro Otis è morto nella première della stagione. In seguito le cose si complicano per Casey quando si trova faccia a faccia con Gabby arrivata in città per un ballo di beneficenza e pronta ad invitare il suo ex. Casey vorrebbe dire no ma alla fine è Brett che lo convince a farlo, cosa succederà a quel punto?

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 28 luglio 2021: Herrmann finisce nei guai

Chicago Fire 8: la morte di Otis aleggia sui nuovi episodi di oggi

Chicago Fire 8 riprenderà il via proprio dalla questione di Otis quando Chris riporta ciò che ha imparato al capo e ad altri. Il divano della donna era fondamentalmente fatto di poliuretano e non ha potuto far a meno di notare anche che era stato realizzato da Arnow Furniture. Chris vuole andare a parlare con loro. Kelly e Seager si fanno strada attraverso il negozio di alimentari che è chiuso e danneggiato ma trovano il punto di origine del fuoco. Kelly estrae alcuni dei vecchi cavi dal cartongesso, sembra che ci sia stato un corto circuito elettrico. Chris e Matt arrivano all’Arnow Furniture e chiedono di parlare con il vicepresidente a cui spiegano che uno di loro è morto a causa dei loro mobili e davanti al suo disinteresse proprio uno di loro promette che farà qualcosa per i loro mobili pericolosi. Cosa succederà a quel punto?

LEGGI ANCHE:

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 14 luglio: Otis morirà?Chicago Fire 7/ Anticipazioni 19 agosto: due morti nel finale di stagione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA