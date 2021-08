Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodio crossover 25 agosto: un overdose cambia tutto

Chicago Fire 8, anticipazioni episodio oggi 25 agosto 2021

Chicago Fire 8 torna in onda oggi, 25 agosto, con il crossover con Chicago P.D. 7 con un complicato caso da risolvere. Chicago Fire inizia stasera con i ragazzi che entrano nella Caserma 51. C’è chi saluta, chi commenta i movimenti di Mercurio e altri ancora, come Matt, che vogliono sapere se Sylvie ha contattato la madre naturale oppure no. Quello che sembra un tranquillo momento di rientro presto cambierà e si trasformerà in altro visto che l’episodio che andrà in onda oggi su Italia1 sarà un altro crossover con la sorella Chicago P.D. 7 ma questa volta non Chicago Med. Questo significa che ci sarà un caso da risolvere, ma quale? La risposta arriva un attimo dopo quando arriva un’altra chiamata in cui un uomo e una donna li indirizzano da Jake (Matt Vonn) sdraiato sulla tromba delle scale con le labbra che stanno diventando blu. Decidono di dargli Narcan mentre Emily entra nell’appartamento, trova un’altra donna e non solo.

Chicago Fire 8, una ragazza vittima di overdose, Sylvie in crisi

Prende il via da qui l’episodio di Chicago Fire 8 in onda oggi con la squadra pronta a fare irruzione nell’appartamento ritrovandosi davanti altre vittime di overdose. Foster e Brett raccontano loro la situazione ovvero ci sono tre vittime in ambulanza e una dentro il bagno che blocca la porta e che rischia di rimanere ferita da un loro intervento. Quando finalmente Sylvie entra si accorge che la vittima ha ancora il polso. A quanto pare le vittime hanno assunto delle pillole ma nessuno sa dire di che cosa si tratti davvero. Le cose si complicano quando una ragazza di 17 anni non riesce a rimanere in vita e questo sconvolge Sylvie che a questo punto sembra pronta ad incontrare la mamma naturale, come finirà l’episodio?

