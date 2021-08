Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 18 agosto: esplosioni misteriose a Chicago

Chicago Fire 8, anticipazioni episodi oggi, 18 agosto

Chicago Fire 8 torna in onda oggi, 18 agosto, su Italia1 con ben tre episodi. Il finale della serie si sta avvicinando e nel nuovo appuntamento di questa sera le cose si complicheranno. Ancora una volta i pompieri della Caserma 51 sono chiamati ad agire ma quando l’equipaggio si presenta in una scuola scoprirà che si trattava di una falsa chiamata e così, un po’ confusi, passeranno alla prossima chiamata diretti a una residenza dove un serbatoio di petrolio è caduto su un uomo che non riesce più a respirare, riusciranno a salvarlo?

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodio oggi, 11 agosto: Severide è un eroe

Sembra che le operazioni per sollevare il serbatoio non saranno poi così semplice ma alla fine sarà grazie ad una scala che riusciranno a portare l’uomo in salvo consegnandole alle cure dei medici.

In Chicago Fire 8, una serie di fughe di gas seminano il panico in città

Prenderà il via da qui la movimentata serata in compagnia di Chicago Fire 8 che tornerà in onda questa sera, a partire dalle 21.30 circa, con tre episodi, il 12, il 13 e il 14 dal titolo, rispettivamente, Poi è arrivato Nick Porter, Benvenuto a Chicago e Esplosioni in cui, a parte i tre nuovi casi di cui dovranno occuparsi i nostri pompieri, ritroveremo Boden al centro tutto per via di quello che è successo con Gorsch. Quest’ultimo cercherà di riappacificarsi con il capo ma Severide pensa che a muoverlo ci sia un secondo fine.

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 4 agosto: il ritorno di Gabby

Alla fine della serata saranno delle misteriose fughe di gas a creare esplosioni in tutta Chicago e così toccherà a Boden e i suoi mettere tutto da parte per iniziare una corsa contro il tempo sia per evitare vittime che per evitare il panico che via via si sta diffondendo in città. Il resto lo scopriremo solo questa sera quando la serie firmata da Dick Wolf tornerà in onda su Italia1 ad un passo dal finale.

LEGGI ANCHE:

Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi 28 luglio 2021: Herrmann finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA