Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodio oggi, 11 agosto: Severide è un eroe

Chicago Fire 8, anticipazioni episodio oggi, 11 agosto

Chicago Fire 8 torna in onda oggi, 11 agosto, a differenza dei colleghi di Chicago P.D. che rimarranno ‘fermi un turno’ per via del calcio. L’appuntamento è fissato per le 21.30 circa quando andranno in onda due episodi dal titolo Manteniamo la posizione e Dove finiremo in cui Severide diventerà un vero e proprio eroe quando si ritroverà a salvare un piromane che stava rischiando di rimanere vittima del suo stesso atto criminale.

Proprio per questo Van Meter decide di rimandarlo alla Caserma 51 dove ritroverà i suoi colleghi ma non per molto. Scoppierà un’infestazione di cimici e a quel punto tutti dovranno trasferirsi alla Caserma Venti e la situazione si fa subito esplosiva nel vero senso della parola.

Chicago Fire 8, Severide un eroe, e Stella?

Prenderà il via da qui la calda serata in compagnia di Chicago Fire 8 Stella esce da un’avventura di una notte con un pompiere. Nel frattempo, il capo si prepara per un seminario e la squadra viene chiamata per un’emergenza quando una coppia rimane bloccata nella loro auto con il cofano in fiamme. Drake si presenta con la sua squadra ma quando non riescono ad aprire le porte del veicolo elettrico, pensano a salvare la donna. L’uomo non ha battito quando vanno a tirarlo fuori dalla macchina e la situazione subito peggiora. Le cose sono peggiorate quando alcuni membri della squadra scoprono che il cane dei pompieri ha cimici e a quel punto tutti devono tutti lasciare la caserma dei pompieri traslocando alla Caserma 20. Dopo che tutti si sono allontanati, il capo e Drake discutono, come finirà la serata? Lo scopriremo solo questa sera quando Chicago Fire 8 tornerà in oda oggi a partire dalle 21.30 per poi tornare la prossima settimana iniziando la sua corsa verso il finale.

