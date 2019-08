Chicago Med 3/ Anticipazioni puntate 16 agosto 2019: la scoperta di Sharon

CHICAGO MED 3, DOVE SIAMO RIMASTI

Chicago Med 3 torna protagonista stasera, venerdì 16 agosto 2019, su Italia 1 dove andrà in onda per la prima volta in chiaro il finale di stagione. Il padre di Reese (Rachel DiPillo) ha un infarto, ma la specializzanda preferisce non fargli visita. Intanto, Sharon (S. Epatha Merkerson) scopre che il suo figlioccio Carter (Justiin A. Davis) ha delle gravi ustioni e Will (Nick Gehlfuss) scopre che è responsabile della morte di un amico. Natalie (Torrey DeVitto) invece scopre che una piccola paziente è ermafrodita. La madre di Emma (Lila Tellone) però cerca di impedire che Charles (Oliver Platt) e Natalie la informino della situazione. Nel frattempo, April (Yaya DaCosta) decide di mettersi in moto per cercare il figlio di Henry (Dexter Zollicoffer), un anziano terminale che non vede da diversi anni. Durante un intervento delicato, Ava (Norma Kuhling) dimentica uno strumento chirurgico dentro al paziente. Quando le condizioni di Henry si aggravano, Noah (Roland Buck III) decide di fingersi il figlio per aiutarlo. Mentre Sarah capisce il proprio errore, Latham (Ato Essandoh) decide di mettere sotto osservazione Connor e Ava in previsione dell’intervento sulle gemelle.

Emily (Arden Cho) decide di aiutare il fratello al campo di giovani senzatetto, dove Choi (Brian Tee) scopre che Josh (Garrett Wareing) potrebbe avere la leucemia. Nel frattempo, Will sospetta che al giovanissimo Kevin (Zachary Fewkes) una malattia errata e che il trattamento stia avendo delle conseguenze fisiche. Natalie però decide di accettare la richiesta dei genitori di somministrargli un altro farmaco e si attira le critiche di Will. Intanto, Noah scopre che un paziente privo di sensi è in overdose da fentanil. Sharon decide quindi di andare contro il Consiglio ordinando l’isolamento dell’ospedale. Mentre Choi scopre che la sorella ha accompagnato Josh di nuovo al campo, la madre di Kevin decide di confessare al marito di aver trasmesso al figlio i tic nervosi. In ospedale, Connor ripara la valvola cardiaca di un donatore per fare il trapianto al padre di Reese.

Lo staff viene messo a dura prova quando vengono ricoverati diversi pazienti a causa di un attacco di massa al parco. Natalie teme che il figlio e la tata fossero sul posto, mentre Charles si occupa di due pazienti con problemi psichici. L’Intelligence sospetta che l’attentatore sia fra i feriti, mentre Connor decide di operare in una sala non convenzionale con un nervoso Latham. Di fronte ad un’emergenza sempre più incontenibile, Maggie (Marlyne Barrett) decide di coinvolgere i pazienti meno feriti per prestare le prime cure. Si accorge anche di un uomo sospetto che potrebbe essere l’attentatore. Si scopre che in realtà è un ladro, ma Roger (Sean Fortunato) inizia a riacquistare la memoria e identifica uno dei volontari. Si scopre però che il colpevole è Trevor (Graham Sibley), un uomo in fin di vita che potrebbe aver colpito dopo aver perso la moglie.

CHICAGO MED 3 ANTICIPAZIONI DEL 16 AGOSTO 2019

EPISODIO 19, “SOSPETTI” – Connor va incontro a delle complicazioni inaspettate quando decide di sostituire la valvola cardiaca di una paziente. La donna è incinta e l’intervengo non va a buon fine: sia la madre che il suo bambino muoiono sul tavolo operatorio e Ava è sotto shock. Intanto, Choi e April iniziano ad avere dei forti sospetti sul perchè Emily abbia così a cuore l’ospedale. Sospettano infatti che la ragazza approfitti della sua posizione per rubare e vendere i farmaci dell’ospedale. Charles invece inizia a temere che il padre di Reese sia responsabile di un cold case.

EPISODIO 20, “MOMENTI CRITICI” – Connor decide di non partecipare più all’intervento dei gemelli siamesi e decide di togliersi da solo dal team di medici. Nel frattempo, Choi e April continuano ad osservare Emily per scoprire la verità sul suo conto. Le loro indagini private li porteranno tuttavia verso una scoperta inaspettata. Charles invece sembra aver ricevuto le informazioni che più temeva sul padre di Sarah: potrebbe davvero essere un assassino?



