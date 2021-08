Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi 6 agosto: rapinatori e spacciatori per Voight

Anticipazioni Chicago P.D. 7 episodi oggi 6 agosto

Doppio episodio per Chicago P.D. 7 che torna in onda questa sera su Italia1 con una serie di colpi di scena e nuovi casi sicuramente da non perdere. Le regole del quartiere e Il diavolo che conosci, questi sono i titoli degli episodi della serie in onda oggi a partire dalle 21.30 in cui l’intelligence sarà alle prese con ben tre rapine, chi si nasconde dietro quello che sta succedendo? Kevin finalmente rintraccia Jordan dopo 4 giorni. Kim incontra Adam in un ristorante e gli mostra un’ecografia del loro bambino e a quel punto i due dovranno affrontare il discorso di quello che “faranno” una volta che avranno il bambino. Le cose si complicano quando si sentono degli spari provenire da un negozio. All’interno, il proprietario è ferito ma riuscirà a spiegare che alcuni uomini hanno sparato nel suo negozio urlando insulti razzisti e poi sono fuggiti.

Chicago P.D. 7, una serie di rapine terrà impegnati Voight e i suoi

Prende il via da qui la serata in compagnia di Chicago P.D. 7 quando gli agenti scoprono che altri negozianti hanno subito lo stesso trattamento da lì a poco arriverà un’altra chiamata per lo stesso tipo di reato. Adam e Hailey arrivano sulla scena ma non riescono a mettere le mani sul sospettato presente ancora sulla scena, cosa succederà a quel punto? Nel secondo episodio della serata, Il diavolo che conosci, Voight e i suoi si troveranno alle prese con uno spacciatore. Proprio nel bel mezzo di una retata, gli agenti dovranno scontrarsi con la realtà: lo spacciatore è in realtà un poliziotto. A quel punto dovranno trovare un modo per incastrarlo ma è davvero quello che devono fare? Intrighi personali continueranno a tenere impegnati i protagonisti tra casi da risolvere e verità da rivelare anche in questo nuovo doppio appuntamento.

