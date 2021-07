Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi oggi, 30 luglio: Jay innocente?

Chicago P.D. 7, anticipazioni episodi oggi, 30 luglio

Chicago P.D. 7 torna in onda oggi, 30 luglio, su Italia1, con tre nuovi episodi che ci portano al giro di boa di questa stagione. Dopo il crossover, riprende la cosa di Voight e i suoi con l’ottavo, nono e decimo episodio della stagione dal titolo Nessun rimpianto, L’assoluzione e Compassione in cui ci saranno nuovi casi da affrontare e risolvere ma anche questioni interne che terranno tutti impegnati. In particolare, ad aprire le danze, sarà l’omicidio di una donna che sembra essere collegata ad un altro caso e, in particolare, ad una donna scomparsa sette anni prima. Dall’altro lato c’è Halstead che, alle prese con i suoi sensi di colpa, proverà ad aiutare Bobby e Angela finendo per trovarsi nel posto sbagliato e venendo così rapito insieme alla donna. Jay e Angela sono incatenati ai tubi in una cantina da qualche parte. Due uomini dovevano sapere dove si trova la droga.

Chicago P.D. 7/ Anticipazioni episodi oggi 23 luglio: Voight di nuovo nei guai?

Chicago P.D. 7, Angela e Jay innocenti?

Prende il via da qui Chicago P.D. 7 in cui Haley e Adam trovano Carlos sul suo letto in preda ad un’overdose. Adam controlla il posto e trova la scorta di eroina nel soffitto, la stessa scorta per cui Jay e Angela sono detenuti. Tornati alla stazione, rilevano le impronte sull’eroina e sembrano appartenere ad un tizio di nome Pedro. Haley e Kim entrano con lui per esplorare il posto mentre Voight incontra un amico, Darius, che ha avuto a che fare con Pedro e alcuni degli altri. Dice a Darius che ha bisogno di Intel e di un modo per parlare con quest’uomo mentre Keyshawn va a parlare con Pedro. Keyshawn spiega che Angela e Jay non hanno nulla a che fare con tutto questo disguido, che sia questa l’occasione giusta per ripulirsi?

